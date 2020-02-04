Педагог Гоголь учит детей любить природу

Источник материала: Горецкий вестник

На прошлой неделе Могилев встречал участников областного конкурса «Лучший педагог дополнительного образования». На пьедестал почета в данном состязании профессионального мастерства поднялась и представительница нашего района. Дипломом третьей степени награждена педагог объединения по интересам «Природа и фантазия» Горецкого районного центра творчества детей и молодежи Елена Гоголь.







Всего в конкурсе профмастерства участвовали 25 педагогов дополнительного образования Приднепровья. В промежуточный тур вышли 15 человек. Елена Гоголь защищала честь нашего района на сцене областного центра творчества. Ее достижение — третье место в областном конкурсе — почетно. Поздравляем!

Валерия Дроздовская