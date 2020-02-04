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Педагог Гоголь учит детей любить природу

04.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На прошлой неделе Могилев встречал участников областного конкурса «Лучший педагог дополнительного образования». На пьедестал почета в данном состязании профессионального мастерства поднялась и представительница нашего района. Дипломом третьей степени награждена педагог объединения по интересам «Природа и фантазия» Горецкого районного центра творчества детей и молодежи Елена Гоголь.

 

Педагог Гоголь учит детей любить природу

Елена Гоголь на своих занятиях прививает детям бережное отношение и любовь к окружающему миру. В школах города она ведет объединения по интересам «Природа и фантазия» и «Экология и творчество». На занятиях ребята создают поделки из природных материалов и вторсырья. Во время трудового процесса педагог рассказывает детям о значении природы, роли в ней человека, а также насколько важно заботиться об экологии. Фото Михаила Левцова

 

Всего в конкурсе профмастерства участвовали 25 педагогов дополнительного образования Приднепровья. В промежуточный тур вышли 15 человек. Елена Гоголь защищала честь нашего района на сцене областного центра творчества. Ее достижение — третье место в областном конкурсе — почетно. Поздравляем!

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Могилев
 
 
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  На прошлой неделе Могилев встречал участников областного конкурса «Лучший педагог дополнительного образования». На пьедестал почета в данном состязании...
 
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