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Беларусь готова в ближайшие месяцы направить своего посла в США

04.02.2020 18:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь готова в ближайшие месяцы направить своего посла в США
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ заявил, что Беларусь готова направить своего посла уже в ближайшие несколько месяцев. Для этого необходимо выполнить ряд технических условий, пишет TUT.by.

Беларусь готова в ближайшие месяцы направить своего посла в США США ограничили визовый режим для шести стран, белорусы вне списка

При этом, кто именно станет послом, пока неизвестно. По словам главы МИД, сейчас обсуждается несколько кандидитур.

Примечательно, что накануне американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва – Джули Фишер. Сейчас она занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года после ухудшения отношений США и Беларуси. Поводом для санкций с американской стороны, в частности, стали президентские выборы в Беларуси 2006 года, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и США договорились обменяться послами в течение года.
 
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