Беларусь готова в ближайшие месяцы направить своего посла в США

Министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ заявил, что Беларусь готова направить своего посла уже в ближайшие несколько месяцев. Для этого необходимо выполнить ряд технических условий, пишет TUT.by .

При этом, кто именно станет послом, пока неизвестно. По словам главы МИД, сейчас обсуждается несколько кандидитур.

Примечательно, что накануне американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва – Джули Фишер. Сейчас она занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года после ухудшения отношений США и Беларуси. Поводом для санкций с американской стороны, в частности, стали президентские выборы в Беларуси 2006 года, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.