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В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

04.02.2020 18:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В честь приближающегося Дня Святого Валентина была опубликована головоломка, которая поможет создать праздничное настроение. Как много времени уйдет на то, чтобы найти на этом изображении, состоящем из сотен сердечек, цветов и плюшевых мишек, единственного медвежонка с сердцем в руках.

Посмотрите внимательно на изображение и постарайтесь найти его как можно быстрее. Эта головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд, – в среднем человеку требуется около 3 минут, чтобы найти нужного мишку. А сможете ли вы сделать это быстрее?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

По словам создателей головоломки, некоторым удается сразу же найти медвежонка, а кому-то может потребоваться больше 4 минут.

Ответ вы найдете в правом нижнем углу картинки.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Издание Daily Mail собрало еще несколько головоломок.

Мы все знаем о том, как быстро развивается робототехника и постепенно охватывает все сферы человеческой жизни. Возможно, что день, когда андроиды смогут посещать заведения наравне с людьми, ближе, чем мы думаем.

Именно это и проиллюстрировано в графической головоломке, созданной компанией RS Components, для решения которой требуется найти в ресторане двух роботов. Текущий рекорд нахождения пары – 34 секунды. Но сможете ли вы побить его?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

На картинке изображен переполненный ресторан, лишь одна из пар за столиком нужная. Эта головоломка сложнее, чем кажется, поэтому если у вас не такой большой запас терпения, как у официантов на картинке, вы можете воспользоваться нашей подсказкой. Обратите внимание на центральную пару на изображении.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Эта графическая головоломка может заставить напрячься даже самого заядлого любителя головоломок. На этой картинке среди красных роз спрятано пять сердец, но найти их на фоне ярких цветов и листьев не так уж и просто. По словам создателей, на их нахождение у среднего человека уходит 3 минуты.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Подсказка: четыре из них прячутся на лепестках цветов, а последнее сердечко расположено между листьев. Сначала попробуйте посмотреть в левый верхний угол картинки и начните с более крупных роз.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

В следующей головоломке требуется отыскать снегиря с красной грудкой среди множества других птиц. 23 секунды – это действительно впечатляющий рекорд.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Среди других щебечущих друзей спрятана птица, которая многих заставила прищуриться, а некоторых вынудила и вовсе сдаться. Если головоломка вызвала затруднения и вам нужна помощь – обратите внимание на правую половину картинки.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Очередная загадка: найдите чек на заваленном вещами столе. На цветной картинке изображены различные канцелярские принадлежности, которые будут пытаться вас запутать и сбить со следа. Нахождение чека занимает в среднем 13 секунд, сможете справиться быстрее?

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Калькуляторы, мобильные телефоны и планшеты могут сильно вас отвлекать во время поиска чека. Если вы все еще не смогли его найти, обратите внимание на пару очков на столе.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Следующая графическая задачка, созданная туроператором Great Rail Journeys, требует найти восемь отличий на картинках со швейцарским пейзажем.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

На изображениях представлен поезд, бегущий по горной местности. Обе картинки могут показаться одинаковыми на первый взгляд, но в них есть отличия. Сможете найти их за 58 секунд?

Это легендарный «Ледниковый экспресс», который является одним из самых красивых железнодорожных маршрутов в мире. Поезд проезжает через Альпы, где расположена вершина Маттерхорн – самая фотографируемая гора в мире, которая также изображена на упаковке шоколада Toblerone.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее?

Подсказка: обратите внимание на горы, здания, а затем на деревья. Если вам не удалось побить рекорды, не расстраивайтесь – в интернете существует еще множество головоломок, которые вы сможете легко найти.  

Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?» (читать далее).  

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В честь приближающегося Дня Святого Валентина была опубликована головоломка, которая поможет создать праздничное настроение. Как много времени уйдет на то, чтобы...
 
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