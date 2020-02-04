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Из Нью-Йорка в Минск привезут работы супрематического архитектора и художника Лазаря Хидекеля

04.02.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» откроется 15 февраля в Национальном художественном музее, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

Впервые в Беларуси представят работы первого в мире супрематического архитектора, художника, новатора и яркого представителя авангарда — уроженца Витебщины Лазаря Хидекеля. Из Нью-Йорка в Минск доставят около 100 оригинальных работ и документы УНОВИСа из архива семьи Хидекель. Сын Лазаря Марк и внук Роман работают архитекторами в Америке. Семья Хидекель приедет на открытие уникальной выставки, которая станет главным событием проекта #UNOVIS100, стартовавшего в Беларуси. Он приурочен к 100-летию художественного объединения УНОВИС, созданного в Витебске по инициативе Казимира Малевича. Лазарь также был одним из основателей этой арт-группировки.

— Слова Л. Хидекеля «Нас поймут через 100 лет» и мистические совпадения вдохновили на создание концепции выставки. Удивительно, что первая на родине персональная выставка Хидекеля будет проходить в его день рождения, 29 февраля. Спустя 100 лет Беларусь снова можно назвать центром развития технологий будущего. Чтобы подчеркнуть эту идею, к работе над выставкой привлечены молодые белорусские архитекторы и IT-специалисты по виртуальной реальности. Готовятся ряд коллабораций с дизайнерами, сопроводительная программа лекций и мероприятий и другие интересные проекты, связанные с творчеством УНОВИСа и Хидекеля, — отметила основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.


Например, накануне 100-летия УНОВИСа, 12 и 13 февраля, в Музее истории Витебского народного художественного училища пройдет международная научная конференция с участием зарубежных исследователей истории авангарда. Она завершит свою работу в Национальном художественном музее Беларуси 14 февраля, в день 100-летия объединения.

Узнать больше о его деятельности можно благодаря документальному фильму «УНОВИС» Евгения Сетько. Картина рассказывает, почему первая в мире школа супрематизма возникла именно в Витебске, в чем проявилось ее влияние на современную культуру и искусство и как это прославляет Беларусь во всем мире. В рамках проекта ленту можно бесплатно посмотреть на видеосервисе VOKA до конца года.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» откроется 15 февраля в Национальном художественном музее, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости»...
 
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