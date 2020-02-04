Лукашенко заявил, что «период холода» в белорусско-американских отношениях окончен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Период холода» в белорусско-американских отношениях закончился, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Во вторник глава государства посетил Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», передает агентство Белта .

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», – сообщил Лукашенко. Он добавил, что сейчас Беларусь налаживает отношения с величайшей империей.