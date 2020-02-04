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Лукашенко заявил, что «период холода» в белорусско-американских отношениях окончен

04.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Период холода» в белорусско-американских отношениях закончился, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Во вторник глава государства посетил Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», передает агентство Белта

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», – сообщил Лукашенко. Он добавил, что сейчас Беларусь налаживает отношения с величайшей империей.



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Президент добавил, что сейчас Беларусь налаживает отношения с величайшей империей.
 
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