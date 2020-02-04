Один из выходов со станции метро «Площадь Победы» будет закрыт до середины февраля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из выходов со станции метро «Площадь Победы» в сторону улицы Козлова будет полностью закрыт с 5 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с ремонтными работами, которые планируется завершить к 14 февраля.



