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Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек

04.02.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За минувшие сутки в столице произошло пять пожаров. Больше всего – в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек

Одно из возгораний произошло в пятиэтажном доме на улице Искалиева. Там горел мусор в подвале. Сотрудники МЧС спасли 54-летнюю женщину и 46-летнего мужчину. Пострадавших передали медикам. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар на Искалиева. Сотрудники МЧС спасли двух человек

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Новости Беларуси. За минувшие сутки в столице произошло пять пожаров. Больше всего – в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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