Белорусскую снайперскую винтовку заподозрили в плагиате. Что случилось

Источник материала: Tut.by

28 января Министерство обороны опубликовало твит с фотографией первой снайперской винтовки, разработанной в Беларуси — SCR-TigerBY. Оружие выглядело впечатляюще, но в сети белорусскую разработку заподозрили в неоригинальности. Минобороны удалило твит, но вопрос, «что это было», остался. 42.TUT.BY разбирался в этой запутанной истории.



Именно так выглядела винтовка, показанная на «MILEX-2019» и в твите Минобороны

С чего все началось, и при чем здесь твит Минобороны

После выставки Министерство обороны опубликовало твит об одном из экспонатов — версии снайперской винтовки Драгунова (СВД), модернизированной «БСВТ — Новые технологии» (БСВТ-НТ). Она получила название SCR-TigerBY.

Спустя несколько дней, 2 февраля, твит удалили.



Скриншот поста, с которого все началось

Впервые широкой публике оружие показали прошлой весной на MILEX — 2019. На фото в твите оружие представлено как раз в том обвесе, в котором было на той выставке.

1 февраля на твит обратил внимание Валентин Власенко, сооснователь российской компании Sureshot Armament Group, специализирующейся на выпуске оружейного тюнинга. На своей странице в Facebook он указал следующее: шасси и приклад винтовки, показанной на Milex, были произведены его фирмой и защищены соответствующими патентами.

Комплектующие, как написал Власенко, были переданы им сотруднику БСВТ-НТ Андрею Нечаю, и в итоге на выставке была показана винтовка с комплектующими Sureshot Armament Group (с которых не были убраны логотипы SAG).

В своем посте Валентин Власенко напомнил о том, что в случае начала продаж винтовок с контрафактными копиями обвеса сделка может быть оспорена в суде.

3 февраля новость дошла до байнета и вызвала некоторый резонанс.

Что вызвало сомнения

На недавней выставке вооружений и военной техники, организованной Госкомвоенпромом, инновационной зеленой винтовки мы не увидели.

Но на фото рядом с автоматом VSK-100BP (в центре) видно модернизированную СВД, но в совершенно другом обвесе — без прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, в ином окрасе и в принципе не слишком похожую на изображенную на твите. Эта винтовка была подписана как SCR-TigerBY — в точности так же, как и тот образец, из-за которого все и началось.



Черная винтовка рядом с булл-пап автоматом — модернизированная СВД, но выглядит она иначе, чем образец. Фото: Дмитрий Брушко

Вряд ли в Беларуси делают одновременно несколько вариантов модернизированной СВД — скорее всего, оружие предлагается именно в этом обвесе.

Пресс-секретарь Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк подтвердил 42.TUT.BY, что производимая в Беларуси модернизированная СВД имеет другой обвес и иной внешний вид, отличный от показанного на выставке MILEX-2019.

Но это не дает ответа на вопрос о том, откуда взялся вариант обвеса, представленный весной 2019 года. За разъяснением мы обратились «БСВТ — Новые технологии», однако представители компании отказались от любых комментариев по данному вопросу.

Что говорит российский оружейник

С нами согласился поговорить сам сооснователь российской компании Sureshot Armament Group Валентин Власенко. Вот что он нам рассказал:

— Винтовка на размещенной в твите иллюстрации — действительно в нашем обвесе. Такие шасси и приклады мы производим и продаем с 2015 года. А осенью 2017 нас познакомили с сотрудником «БСВТ — новые технологии» Андреем Нечаем. Он предложил организовать совместное производство — приобретать наши обвесы, делать с ними СВД и продавать. Нормальное предложение — мы пошли навстречу и тут же передали ему один экземпляр для тестов. О том, чтобы производить шасси и приклады в Беларуси, вообще никакой речи не было.

Но начиная с 2018 мы начали получать информацию, что что-то пошло не так. С потенциальным сотрудничеством тоже не шло — кроме первого выданного обвеса мы в РБ больше ничего не отправили.

А потом «первую самостоятельно разработанную в Беларуси снайперскую винтовку» показали всем и каждому на MILEX — 2019. Только покрасили в зеленый цвет.

Происходящее нам вообще не понравилось, и от Нечая потребовали объясниться — на что он ответил, что из «БСВТ — новые технологии» успел уволиться и понятия не имеет, что они с этим обвесом без него делают.

Ну и последней каплей стал этот твит Минобороны. Что там происходит, и кто виноват, неясно, но абсолютно ясно, что не заметить наши товарные знаки на цевье и прикладе было бы абсолютно невозможно. Если сейчас белорусские оружейники модернизируют СВД в своем обвесе — это хорошо. Но вообще непонятно, к чему было не один год показывать оружие с нашими комплектующими.

Что в итоге?

Исходя из имеющейся информации, можно сказать, что обвес винтовки, в котором она была показана на MILEX — 2019, действительно произведен Sureshot Armament Group.

Однако сейчас в Беларуси модернизируют СВД, производя для них совершенно другой обвес — то есть вопрос о нелицензионном производстве защищенного патентами продукта, разработанного российскими коллегами, не стоит.