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Андрей Кривошеев - новый председатель Беларусского союза журналистов

04.02.2020 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Андрей Кривошеев сегодня был избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Его утвердил внеочередной пленум БСЖ, сообщает пресс-служба Мининформа

Анатолий Лемешонок, который был во главе союза более 15 лет, уходит в отставку с поста председателя. При этом он останется работать в БСЖ в качестве зампреда, отвечающего за работу с ветеранами журналистики.



Андрей Кривошеев известен как политический обозреватель Белтелерадиокомпании.
 
 
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Политический обозреватель Андрей Кривошеев сегодня был избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Его утвердил внеочередной пленум...
 
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