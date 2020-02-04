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Литовские эксперты отказали в перезахоронении части останков повстанцев 1863 года в Минске

04.02.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Литвы о перезахоронении части останков Калиновского в Минске: Так бывает только со святыми

Литовские эксперты отказали в перезахоронении части останков повстанцев 1863 года в Минске
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Литовские эксперты отказали в перезахоронении части останков повстанцев 1863 года в Минске, поскольку такая процедура предусмотрена только для останков святых. Об этом белорусским журналистам рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет tut.by

Напомним, в сентябре белорусская общественность попросила перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. Открытое письмо в адрес литовского парламента тогда подписали Светлана Алексиевич, Лявон Вольский, Владимир Цеслер и еще более четырех тысяч человек.

Глава МИД Литвы рассказал, что официального обращения о том, чтобы перезахоронить все останки, не было.


— Насколько я знаю, речь шла о перезахоронении части останков. Но эксперты сказали, что так бывает только со святыми. Я не эксперт, не знаю, но в финале нашли общее понимание, что надо перезахоронить так, как получилось сейчас. Не знаю, насколько можно сказать о таком мероприятии, что похороны удались, но это было мероприятие о возвращении к сплоченности, к общим ценностям. Мероприятие воспринялось очень позитивно, — рассказал глава МИД Литвы.

22 ноября 2019 года в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов. Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. Спустя 155 лет белорусы, поляки и литовцы смогли попрощаться с теми, кто боролся за восстановление их общего, но разделенного государства.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Литвы о перезахоронении части останков Калиновского в Минске: Так бывает только со святыми
 
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