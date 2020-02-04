В машине у жителя Слуцка нашли 50 литров контрафактного алкоголя

Источник материала: Слуцк Город





Дело было в конце января: в автомобиле у случчанина сотрудники ОБЭП и ОГАИ Слуцкого РОВД обнаружили 50 литров немаркированного спирта.

Как сообщили в милиции, мужчина попал в поле зрения правоохранителей во время оперативно-рейдовых мероприятий по предупреждению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, его Nissan остановили на улице Чехова в Слуцке.

— При осмотре автомобиля были обнаружены 5 полимерных канистр объемом 10 литров каждая, внутри которых находилась жидкость прозрачного цвета с характерным запахом спирта, неустановленного производства, немаркированная акцизными марками Беларуси или иных государств, — рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Станкевич.