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В машине у жителя Слуцка нашли 50 литров контрафактного алкоголя

04.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В машине у жителя Слуцка нашли 50 литров контрафактного алкоголя

Дело было в конце января: в автомобиле у случчанина сотрудники ОБЭП и ОГАИ Слуцкого РОВД обнаружили 50 литров немаркированного спирта.

Как сообщили в милиции, мужчина попал в поле зрения правоохранителей во время оперативно-рейдовых мероприятий по предупреждению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, его Nissan остановили на улице Чехова в Слуцке.

— При осмотре автомобиля были обнаружены 5 полимерных канистр объемом 10 литров каждая, внутри которых находилась жидкость прозрачного цвета с характерным запахом спирта, неустановленного производства, немаркированная акцизными марками Беларуси или иных государств, — рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Станкевич.


МЛЫН.BY

 
 
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Как сообщили в милиции, мужчина попал в поле зрения правоохранителей во время оперативно-рейдовых мероприятий по предупреждению фактов незаконного оборота...
 
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