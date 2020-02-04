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Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью

04.02.2020 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жителям Полоцка включили электричество из резервных источников. Причиной аварии стало повреждение на линиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью

Напоминаем: днем 4 февраля сразу несколько районов города остались без света.

Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью

Как сообщили в филиале «Полоцкие электросети», повреждения обнаружили на четырех участках. Там сейчас работают специалисты, которые выясняют причины и место неполадок. Сложность в том, что кабели находятся под землей. Устранять повреждения будут ночью, если понадобится – и завтра. На потребителях это не отразится, пообещали в организации.

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Новости Беларуси. Жителям Полоцка включили электричество из резервных источников. Причиной аварии стало повреждение на линиях, сообщили в программе Новости «24...
 
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