ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские волейболистки и футболисты в заграничные поездки отправляются в масках

04.02.2020 20:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Игроки «Минчанки» и брестского «Динамо» показали, как стараются обезопасить себя от коронавируса

Сегодня, 4 февраля, волейболистки «Минчанки» в боснийском Брчко сыграют с «Единство» (ZOK Bimal-Jedinstvo) в рамках ответного матча 1/8 Кубка ЕКВ (первую игру белоруски выиграли со счетом 3:0). В Боснию и Герцеговину волейболистки отправились в медицинских масках, очевидно, чтобы обезопасить себя от коронавируса, пишет kp.by

- Здоровье превыше всего! Берегите себя и своих близких, - с таких слов начинается публикация в Инстаграме клуба. В комментариях к фото болельщики желали победы и писали, что волейболистки «все равно симпотяжки» - это намек, что девушки прекрасно смотрятся как в нижнем белье, так и в медицинских масках.

Брестское «Динамо» завершило первый подготовительный сбор в Турции. Полузащитник Артем Быков инстасторис опубликовал фото из аэропорта Стамбула, показав, что путешествует в маске.


Напомним, что из-за коронавируса в Китае отменили или перенесли спортивные соревнования, китайские хоккейные клубы ВХЛ и КХЛ свои матчи будут проводить в России, хоккеистам китайского «Куньлуня» измеряют температуру тела прямо в самолете.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки «Минчанки» и брестского «Динамо» показали, как стараются обезопасить себя от коронавируса
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал фестиваль VOKA Smartfilm. Победит тот, кто снимет лучшее кино на мобильник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика