Источник материала: Lida.Info





Желающих иметь собственный надел, на котором можно построить частный дом, в Гродненской области немало. На начало года в очереди на землю под возведение жилья в регионе зарегистрировано 7124 человека. Всего в 2019-м бесплатно выделено 270 участков, реализовано на аукционах 132 площадки, рассказывает « Сельская газета ».

Неумолимая статистика свидетельствует: много лет подряд жители региона, стремясь заполучить желанные сотки, предпочитают, чтобы они находились в пределах городской черты. В то время как в разных уголках области почти 2 тысячи земельных наделов можно получить бесплатно, очередники продолжают упорно ожидать место в областном центре либо его пригородах, а также в крупных райцентрах.

Начальник отдела земельного кадастра главного управления землеустройства Гродненского облисполкома Ольга Борисова констатирует: самое большое количество очередников зарегистрировано в Гродно — 3431 человек. Это практически половина всех желающих получить землю в области. Почти тысяча семей ждет участки под застройку в Лиде и ее окрестностях, 693 — в Волковыске.

— К сожалению, на участки в сельской местности спрос слабый, — не скрывает Ольга Борисова. — Да и в городах люди не все соглашаются брать. То рельеф не подходит, то качество почвы или расположение. В Волковысском и Лидском районах просто нет достаточного количества свободных участков. Например, в Лидском предлагается всего 25, а желающих в 40 раз больше. Здесь сейчас разрабатываются два массива под индивидуальную застройку, так что очередь должна сдвинуться. Стоит отметить, что за прошлый год очередь на земельные участки у нас сократилась примерно на тысячу человек.

Сморгонский район — один из немногих, где в прошлом году вне границ районного центра было выдано 17 участков, почти в 3 раза больше, чем в городе. Заместитель начальника управления землеустройства Сморгонского райисполкома Светлана Пискун так комментирует сложившееся положение дел:

— Люди предпочитают получать землю на территории агрогородков, находящихся примерно в 8-километровой зоне от города. Это Осиновщизна и деревни Залесского сельсовета. Дело в том, что на территории Сморгони то, что мы предлагаем, находится в заболоченной местности. Там нет асфальтированных дорог. А в близлежащих агрогородках они прекрасные, проложены все коммуникации, замечательная социальная инфраструктура, хорошее дорожное сообщение с городом.

Для того чтобы гарантированно получить надел в желаемом месте, специалисты советуют приобретать землю с аукциона. Если повезет и в торгах будет принимать участие только один человек, то он получит ее по кадастровой стоимости всего с 5-процентной наценкой. Конкуренция может повысить первоначальную цену не просто в разы — в десятки, а то и в сотни раз. Бывало и такое.

В прошлом году по результатам аукционов в частную собственность перешло 132 участка. В основном — в Гродно и Гродненском районе. Здесь сотки в собственность пожелали приобрести 112 человек. Нетрудно подсчитать, что продажа земли в остальных 16 районах области составила 20 участков. Но и здесь подавляющее большинство реализовано на территории райцентров.

Необходимо отметить еще один факт: в 2019 году на Гродненщине изъято 129 участков общей площадью 18,6 гектара у тех, кто за 3,5 года так и не приступил к строительству. Об этом сообщил начальник отдела по государственному контролю за использованием и охраной земель, правовой работе, документообороту главного управления земле­устройства Гродненского облисполкома Дмитрий Гресев:

— Основная причина того, что люди так и не начали строительство, — нехватка средств. Землю берут и только потом подсчитывают доход и уровень затрат. В итоге приходят к выводу, что переоценили свои силы. А кто-то брал участок, «чтобы был».

По словам Дмитрия Гресева, количество изъятых в прошлом году земельных наделов уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Тогда государству отошел 181 выделенный ранее участок.