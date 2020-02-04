Владимир Караник: качество и объемы оказания медпомощи не должны зависеть от места проживания

Прошли времена, когда наличие либо отсутствие врача определяло качество медпомощи.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.













СБ Беларусь , министр в своем интервью изданию отметил, что качество медпомощи зависит и от наличия либо отсутствия необходимого оборудования, лабораторной диагностики. Отвечая на вопросы журналистов, министр в своем интервью изданию отметил, что качество медпомощи зависит и от наличия либо отсутствия необходимого оборудования, лабораторной диагностики.





По мнению Владимира Караника, современная медицина становится более высокотехнологичной.





В стране необходимо создавать высокотехнологичные центры, опорные клиники, чтобы соблюдать «правило золотого часа».





Это позволит гражданам получить в течение 60 минут при необходимости специализированную помощь в хорошо оснащенной медклинике, которая имеет необходимое оборудование и специалистов.





В настоящее время расширяются имеющиеся многопрофильные медицинские городки. Это позволит увеличить их пропускную способность.





Строится хирургический корпус НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.





Там же будет возведен и спецмодуль, чтобы снять существующую проблему с пересадкой костного мозга у взрослых.





Некоторые больницы будут дооснащены необходимым медицинским оборудованием, таким как КТ и МРТ.





В стационарах медучреждений будет проведена оптимизация под необходимый объем оказания помощи.





Министр заметил, если пациент попадает с инсультом в больницу, то там должно быть необходимое оборудование и применяться современные методы лечения, что позволит иметь больше шансов на полное восстановление.





Прошли те времена, когда в больницах лечили по старинке из-за отсутствия необходимого оборудования.





Караник заявил, что качество и объемы оказания медпомощи не должны зависеть от места проживания.





В стране медпомощь гражданам должна быть обеспечена в соответствии с национальными стандартами.



