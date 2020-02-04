Презентация Брестской Библии состоится на Минской книжной ярмарке

Сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша. корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора Национальной библиотеки





Специально к выставке главная библиотека страны подготовила новое издание, которое раскроет многие тайны загадочного раритета.





Презентация состоится 5 февраля в 12:40 на центральной площадке Национального стенда Беларуси сразу после торжественного открытия XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки (пр. Победителей, 14).













Настоящий информационный взрыв в 2019-м вызвало факсимильное воспроизведение самой большой, красивой и дорогой белорусской книги минувших веков — Брестской Библии 1563 г. Ее презентации прошли не только в разных городах Беларуси, но также и на мировых книжных выставках и ярмарках (например, во Франкфурте и Москве). Опубликованное Национальной библиотекой факсимиле стало самым большим изданием за всю историю отечественной книжности.





Факсимильное воспроизведение вызвало дополнительный интерес к знаменитому книжному памятнику, однако не раскрыло многих его тайн. В связи с этим Национальная библиотека подготовила еще три издания, которые будут широко представлены публике.





Во-первых, это только что выпущенная научная монография авторства Алеся Суши, которая приоткрывает ряд неизвестных или малоизвестных страниц в истории, казалось бы, знаменитой книги. Хорошо иллюстрированная монография не только описывает обстоятельства создания этого книжного памятника, но и делает попытку осмыслить его значимость как произведения искусства, полиграфического шедевра, религиозной ценности, литературного и научного труда наших предков, а также важного артефакта современности.









Во-вторых, это комплект репродукций с наиболее красивых и представительных страниц Брестской Библии, которые выполнены в оригинальном размере и передают всю красоту и значимость раритета XVI в.





В-третьих, это электронное издание, посвященное Бресту , его истории и культурному наследию. В современной форме тут можно познакомиться и с материалами о Брестской Библии.



