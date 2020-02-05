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Бывший замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня давал фигурантам "сахарного дела" советы по конспирации

05.02.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня давал фигурантам "сахарного дела" советы по конспирации. Такая информация озвучена в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Бывший замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня давал фигурантам "сахарного дела" советы по конспирации

Как отмечается в журналистском расследовании АТН, к коррупционной схеме в сахарной отрасли имел отношение бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня: легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х согласился за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему. Это подтверждает оперативная съемка. В эфире телеканала были показаны кадры с камер наружного наблюдения одного из минских торговых центров. На них видно, как представитель российских коммерческих структур Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине.

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек пояснил, что Владимир Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятиях, давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистки следов противоправной деятельности. "Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна "Белгоспищепром" неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать", - добавил следователь.

По данным телеканала, именно Владимира Тихиню, как самого опытного, задержали первым из всех участников "сахарной мафии". Чекистам пришлось выбирать момент, чтобы доказательно взять всех: директоров четырех заводов, главу сахарной компании Дмитрия Кириллова, российского коммерсанта Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше. "Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) в отношение должностных лиц и по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере) УК - в отношении коммерсантов, дававших взятки. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Под грузом неопровержимых доказательств фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - проинформировал Констатин Бычек. Санкция за содеянное - до 15 лет лишения свободы.

Последствия коррупционной схемы еще предстоит выяснить. Но уже очевидно, что, продавая сахар в Россию по бросовым ценам, фигуранты "сладкого дела" компенсировали все убытки за счет внутреннего рынка, то есть за счет белорусов. Кроме того, не останови преступную схему сейчас - будущее стратегической сахарной отрасли могло бы стать совсем "не сладким", подчеркнули в эфире "Беларусь 1".

 
 
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  Бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня давал фигурантам "сахарного дела" советы по конспирации. Такая информация озвучена в программе "Панорама" на...
 
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