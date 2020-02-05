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В Беларуси почтили армян, павших при ее освобождении

05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На севере Беларуси почтили память армянских воинов, погибших за ее освобождение.
Акция прошла на самой массовой братской могиле страны в деревне Шапуры, где покоятся останки свыше 17 тысяч человек, передает «МИР 24». Среди них – 84 уроженца Армении.

«Мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена, то есть через 75 лет люди узнают, где похоронены их бабушки, дедушки. Те, о ком все эти годы искали какие-то весточки. Работа эта продолжается. 75-летию, как и поставлена задача, все наши воинские захоронения будут в достойном состоянии», – заявил председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев.

Представители Армении планируют взять землю со всех захоронений Беларуси, где покоятся их соотечественники. Затем капсулы отправят на родину погибших. Их имена внесли в книгу «Воины-армяне в боях за Беларусь» – ее представили там же, на митинге. Над изданием больше семи лет работали авторы из двух стран.

«Были подняты тысячи карточек, просмотрены. Выявлены новые фамилии, уточнены биографические данные, места призывов. Места захоронений. Это все помогает вскрывать новые пласты той общности, которая объединила здесь наши народы во время освобождения Беларуси», – сказал посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.

В издании впервые свели воедино данные о шести с лишним тысячах уроженцев Армении – это погибшие и пропавшие без вести в Беларуси во время Великой Отечественной войны.



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Представители Армении планируют взять землю со всех захоронений Беларуси, где покоятся их соотечественники.
 
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