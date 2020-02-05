Михаил Счастный: Тарифы убивают и это кому-то выгодно. Мнение потребителя - о проблемах такси

Источник материала: Ежедневник





Мне иногда приходиться пользоваться услугами такси. Поэтому статьи в СМИ о множестве ДТП с участием автомобилей-такси, а также многочисленные митинги водителей «Яндекс.Такси», подтолкнули меня к изучению и анализу сложившейся ситуации на рынке.

Главное, что насторожило меня, как человека – это безопасность автомобильной перевозки и за счет чего она должна выполняться. Просматривая ситуации не только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье, сразу бросается в глаза то, что услуги такси в настоящий момент стали фактически копеечными. А это в обязательном порядке сказывается и на качестве. Никто ведь не сомневается в том, что дешевый «китайский» товар – качественным не назовешь. И статистика ДТП с участием автомобилей-такси тому подтверждение.

Деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси в настоящий момент превратилась в самостоятельный бизнес и на данном рынке услуг появилось множество разных компаний, которые вкладывают в его развитие миллионы долларов. Естественно, чем ближе и доступнее участник рынка окажется к потребителю – тем большую долю рынка он отожмет у других конкурентов.

В настоящий момент наиболее дешевые для потребителей по тарифам на перевозку это объединившиеся «Яндекс.Такси» и «Uber». Думаю, что не ошибусь, если выскажу предположение, что это слияние и низкие тарифы позволили этим компаниям занять доминирующее положение на рынке, в Минске так точно. Но за счет чего им удается устанавливать такие низкие тарифы? Анализ – меня просто шокировал. Если на одну чашу весов поставить – тариф, а на другую – безопасность, то безопасность взлетит с космической скоростью.

Почему? Да потому что низкие тарифы просто вытеснили с рынка профессиональных водителей, заменив их многочисленными «пилотами», ведь на многих машинах с обозначением «Яндэкс» висит объявление о приглашении «пилотов». Естественно, что эти пилоты, залетевшие на день-два полета, вряд ли будут думать о безопасности. Их цель – как можно быстрее заработать побольше денег за короткий срок. А поскольку с каждым днем их становиться только больше, то и сделать поездок им надо успеть тоже значительно больше. Как бы кто не хвалился, но работать по 16-18 часов это утомительно. А ведь по утверждению некоторых, что даже спят «пилоты» в машинах. Усталость в свою очередь приводит к падению внимательности и «авось пронесет» уже не сработает.

Более того, эти «пилоты», привлекаемые к работе многочисленными перевозчиками-подключалами, которые официально не трудоустроены в качестве водителей, сегодня уже создали целую армию правонарушителей (нелегалов), самостоятельно осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Следовательно, налицо факт массового осуществления незаконной предпринимательской деятельности. А контролеры, в лице транспортных инспекций, и в ус не дуют, чтобы это искоренить.

Есть еще один, асоциальный момент деятельности Яндэкса - повышающие коэффициенты, при наступлении неблагоприятной ситуации для потребителей (дождь, отсутствие машин, пробки и т.д.). Я не хочу хвалиться, но когда случился Хавьер, я со свои соседом (благо, что у него джип 4х4) собрали у всех знакомых термосы, купили батонов с колбасой и летали по гомельской трассе, раздавая чай и бутерброды. Четверых вытащили из заноса.

А вот Яндекс, подобрав под себя рынок, будет теперь наоборот наживаться на бедствиях и придумывать самые немыслимые условия не только на потребителей, но и для водителей.

Я даже провел эксперимент. Заказал Яндекс, чтобы переехать через 5 подъездов практически одного дома (ул. Корженевского 13 и 21.). "Пилот" прилетел из точки, которая находилась за 4 км. Как пояснил водитель - это уже вошло у заказчиков в привычку. А если не приедешь – водителя понизят в рэйтинге. Но это же маразм! Компьютерная программа - просто убивает человечность. На мой взгляд, государство просто обязано вмешаться. Иначе, как и в случае с профессиональными строителями, медиками и прочими квалифицированными специалистами, придется расстаться с профессионалами.

Вот и получается, что благодаря массовому бездействию со стороны контрольных и надзорных органов, призванных защищать закон и права потребителей, контролировать безопасность предоставляемых услуг, которые осуществляются средством повышенной опасности, на рынке такси твориться полный беспредел.

Но вместо того, чтобы изучить ситуацию и предпринять какие-то меры, первый заместитель министра транспорта публично заявляет, что с приходом китайского миллиардера – тарифы еще больше уменьшатся. Лично я воспринимаю эти слава, как намек на то, что китайцы создадут нам, потребителям, такую ситуацию, что за счет низкого тарифа поездка в такси будет считаться «подвигом камикадзе».

Поэтому низкие тарифы убивают безопасность, а, следовательно, и наши жизни, как пассажиров, так и других участников дорожного движения. И если это происходит – значит это кому-то выгодно!

Прежде всего, считаю, что должна быть честная и открытая конкуренция и безопасность услуг перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Но добиться этого можно только в том случае, если все: и диспетчеры такси, и перевозчики будут безукоризненно соблюдать действующее законодательство, которое, по моему мнению, является вполне четким, ясным и обоснованным.

К сожалению, из-за отсутствия должного контроля со стороны надзорных и контрольных органов в настоящий момент на рынке услуг перевозок пассажиров автомобилями-такси сложилась крайне негативная, противозаконная обстановка, которая выражается в следующем:

1. Такой диспетчер такси, как «Яндекс.Такси» благодаря слиянию с «Uber» занял на данном рынке доминирующее положение, что позволяет ему устанавливать практически в два раза заниженный тариф;

2. Недобросовестная деятельность со стороны многих перевозчиков, которые сознательно допускают к поездкам автомобили с многочисленными нарушениями действующего законодательства (машины не обклеены соответствующим образом, отсутствуют таксометры и прочие обязательные технические средства, без прохождения обязательного технического осмотра, который автомобили-такси обязаны проходить дважды в год), что в первую очередь создает повышенную угрозу безопасности как пассажиров, так и в целом угрозу безопасности других участников дорожного движения. Не редки случаи, когда за рулем автомобилей-такси оказываются люди, не достигшие 20-ти летнего возраста или вообще не имеющие водительских прав;

3. Многие диспетчеры такси стали преднамеренно допускать смешение услуг перевозок пассажиров автомобилями-такси с фрахтованием автомобиля с экипажем и, в случае совершения ДТП, пассажиры не смогут отстоять свои права потребителей. Но пассажиры (потребители) не являются специалистами и не обязаны разбираться в хитросплетениях законодательства в области перевозок;

4. Рынок услуг перевозок автомобилями-такси, наверное, на 80% сопряжен с хорошо организованной со стороны перевозчиков незаконной предпринимательской деятельностью.

Может быть настала пора навести порядок на рынке пассажирских автоперевозок?