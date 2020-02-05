Источник материала: Новости Волковыска

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, повышаются в Беларуси с 5 февраля 2020 года. Золото и платина подорожали более чем на два рубля, а серебро подешевело – на одну копейку за грамм.

Новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе (кроме слитков и монет) закреплены постановлением №1, принятым Минфином 28 января 2020 года.

Так, с указанной даты грамм золота:

375-й пробы будет стоить 33 рубля и 24 копейки (+1,29 рубля);

500-й – 44 рубля 33 копейки (+1,73 рубля);

583-й и 585-й – 51 рубль 86 копеек (+2,02 рубля);

750-й – 66 рублей 49 копеек (+2,59 рубля);

900-й – 79 рублей 79 копеек (+3,11 рубля);

916-й – 81 рубль 20 копеек (+3,16 рубля);

950-й – 84 рубля 22 копейки (+3,28 рубля);

958-й – 84 рубля 93 копейки (+3,31 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 5 февраля будет приниматься у населения по цене:

750-я проба – 0,77 рубля;

800-я – 0,82 рубля;

875-я – 0,89 рубля (-1 копейка);

916-я – 0,93 рубля (-1 копейка);

925-я – 0,94 рубля (-1 копейка);

960-я – 0,98 рубля (-1 копейка).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 53,38 рубля за грамм – цена вырастает на 2,56 рубля.