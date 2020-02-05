Дом под ключ возле Минска. Сколько стоит построить коттедж на 117 метров по польскому проекту

Источник материала: Tut.by

Один этаж, три спальни, большая гостиная, до 150 квадратных метров — такие типовые проекты у белорусов пользуются популярностью. Мы изучили смету на строительство такого дома оптимальных размеров для семьи из 4−5 человек. Заметьте, эта смета составлена по факту, после завершения всех основных строительных работ. Итак, сколько же будет стоить загородное жилье возле Минска «под ключ»?



Фото предоставлено архитектурным бюро One House

Проект

Дом строился по типовому польскому проекту Z368 D: один этаж, вальмовая крыша, общая площадь — 117 квадратных метров. Главные его преимущества — оригинальный вид, рациональная планировка, бюджетное строительство.













Дом можно условно разделить на дневную и ночную зоны. Гостиная совмещена со столовой, в этом помещении предполагается камин, обеспечивающий максимальный уют и настоящее ощущение домашнего очага. Большие окна гостиной выходят на просторную террасу.

Несмотря на компактные размеры, проектом предусмотрены три спальни и ванная комната и дополнительный санузел.

Фундамент

Для этого дома после изучения грунтов на участке архитектор предложил фундамент оптимальной конструкции — ростверковый с буронабивными сваями.

Его общая стоимость — 16 600 рублей. Из них на материалы потрачено 9200 рублей, на работу погрузчика по подготовке участка и бетононасос — 1300 рублей.

Работу по устройству фундамента (разметка, работа с техникой, вязка арматурных пространственных каркасов, монтаж-демонтаж опалубки, укладка бетона) строители оценили в 5400 рублей. Еще около 700 рублей понадобилось для доставки и разгрузки необходимых материалов.





На гидроизоляцию фундамента и обратную засыпку было потрачено еще 3700 рублей. В эту сумму входит работа техники, стоимость материалов и непосредственная работа по гидроизоляции.

Стены

Стены дома запроектированы из керамзитного блока серии «Термокомфорт» толщиной 400 мм белорусского производства. Межкомнатные перегородки из такого же блока (толщиной 100 мм). Все бетонные конструкции изготавливались на стройплощадке с применением привозного товарного бетона. Для этого использовались сборные опалубочные системы, пространственные арматурные каркасы. Перекрытие дома — по деревянным балкам с последующей зашивкой и утеплением.





Для вентшахт и дымоходов использовались готовые системы польского производителя Jawar. Они быстро монтируется, и потом остается только подключить к ним камин, печь или котел.

Стоимость работ по возведению стен, межкомнатных перегородок, устройства перекрытия, дымоходных и вентиляционных шахт составила 15 000 рублей. Материалы для этого строительного этапа стоили около 23 000 рублей (основная часть суммы потрачена на покупку стеновых блоков). Работа крана и бетононасоса потянула еще на 1000 рублей.

Крыша

Кровля на доме классическая скатная, с покрытием из модульной металлической черепицы польского производства. Стропильная система деревянная. Общая сумма с учетом материалов и работы — порядка 24 000 рублей.





Свесы кровли подшиты пластиковым софитом польского производства. Одновременно с этими работами выполняется устройство водосточной системы. Материал стоил около 4000 рублей, работа с учетом доставки и разгрузки материала — еще 4700 рублей.

Коммуникации

Устройство черновых бетонных полов с предварительной подводкой к дому необходимых коммуникаций (ввод воды, электричества, вывод канализации и разводка по дому) обошлось примерно в 6000 рублей.





Канализация — локальная, выводится в септик, состоящий из двух колодцев (основного и переливного). Для них покупались железобетонные кольца. Септик с земляными работами, монтажом и подключением обошелся в 3000 рублей.

Отопление — от теплового насоса. Он стоил недешево — 25 300 рублей. Материалы по разводке отопления, радиаторы и теплый пол обошлись еще в 12 000 рублей.

Утепление фасада и внешняя отделка



Фото предоставлено архитектурным бюро One House

Фасад дома утеплен минеральной плитой 80 мм, оштукатурен и защищен фасадной защитно-отделочной штукатуркой белорусского производителя Ceresit. Однако для окрашивания выбрали краску иностранного производителя Caparol. Также на фасаде присутствуют элементы декорирования в виде деревянных ламелей из лиственницы. Общая стоимость работ и материалов по фасаду с учетом декорирования составила 28 000 рублей.

Окна, двери

Входные двери белорусского производства с доставкой и монтажом обошлись в 3200 рублей.

Окна ПВХ владелец заказал с энергосберегающими стеклопакетами и профилем КБЕ. Они обошлись ему примерно в 4150 рублей (с установкой).

Внутренняя отделка

В доме на данный момент оштукатурены стены и оконные откосы цементными составами. Использовалась штукатурка белорусского производства. Работы и материалы стоили 9500 рублей.



Чистовая отделка











Итого

Итоговая стоимость дома по проекту Z368, в котором осталось сделать чистовую отделку, — 183 150 рублей. Как помним, в доме геотермальное отопление, которое способствовало удорожанию итоговой сметы, — классическое отопительное оборудование на газе или от электричества обошлось бы дешевле. Можно вывести и стоимость квадратного метра для этого дома — примерно 1565 рублей, что дешевле, чем в квартирах в минских новостройках.