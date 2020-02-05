В КГБ Беларуси рассказали, как работала схема «сахарной мафии»

Источник материала: Слуцк Город





В вечерней «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» показали специальное «расследование» по громкому делу о задержании директоров сахарных заводов: импорт российского сахара оказался номинальным, а некоторые поставщики освоили перефасовку белорусского сырья. «Сахарная мафия» - так главный телеканал страны назвал участников схемы.

В материале говорится, что первой пробой снять сливки с отрасли стала упаковка. По данным следствия, первоначально в России была создана фирма-прокладка для поставки сырья - «Полимир». А в Беларуси был создан завод-монополист по производству мешков для сахара - «Евротарекс». При этом местный завод скоро начал работать в ноль, а вся прибыль оседала на счетах российского посредника и распределялась между участниками схемы.

«Беларусь 1» к тому же отмечает, что в прошлом году суммарный убыток сахарного квартета составлял 200 млн рублей (ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в 2019 году сработал в прибыль - прим. SG).

Подробности рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек:

— Директор Городейского завода Михаил Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору Белорусской сахарной компании Кирилову организовать бизнес по производству упаковки для сахара. Участники группы обеспечивали поставки сырья для «Евротарекса» у подконтрольно Кононенко российского предприятия «Полимир» по завышенной стоимости. <...> Осевшие на счетах «Полимира» средства обналичивались при помощи российских лжепредпринимательских структур.

Директора оставшихся заводов также были вовлечены - им причиталось незаконное вознаграждение в размере до 3 центов за каждый купленный мешок.

С определённого момента каждый шаг «сахарной мафии» фиксировался следствием. В программе «Панорама» показали кадры оперативной съёмки, на которую попали директора сахарных заводов в моменты передачи денежных средств. Номера купюр при этом фиксировались, и в последующем эти деньги были обнаружены при обысках у руководителей.

Белорусская сахарная компания стала ширмой для коррупционной схемы, поскольку отгрузки в Россию проходили через неё одноканально. В материале «Беларусь 1» отмечается, что с такими масштабами теневой доход исчислялся сотнями тысяч долларов, при реализации преступной схемы только за прошлый год бюджет недосчитался 70 миллионов долларов. И якобы поэтому сахар на внутреннем рынке дорожал.

— Директора четырёх белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с Кононенко и Кириловым, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки бел сахара от БСК в адрес определённых, предварительно согласованных, коммерческих структур, — заключил Константин Бычек.

Более того, утверждается, что «мафиози» к схеме подключили бывшего заместитель начальника ГУБОПиК Владимира Тихини - он сообщал участникам преступной группы о проводимых в отношении них проверках, консультировал их, содействовал закрытию проверок правоохранительных органов на рабочих местах.

По данным фактам в отношении должностных лиц Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 430 (получение взятки в особо крупном размере).

Начальник отдела следственного управления КГБ добавил, что расследование продолжается, а под грузом неопровержимых доказательств фигуранты дают признательные показания.

Максимальная санкция по ч. 3 ст. 340 УК РБ - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В перебивках материала «Беларусь 1» было опубликовано обращение Александра Лукашенко к руководству Совета Министров от 14 января. Тогда президент сказал: «Я уже говорил не единожды, от 30 до 50 % в цене всегда – посреднические услуги. Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это ненормально. Никакой аргументации здесь быть не должно».

Под конец программы ведущая отметила, что автор данного расследования Андрей Кривошеев сегодня был избран председателем государственного Белорусского союза журналистов.

Сегодня утром по «сахарном делу» обобщённо высказался и президент.

Slutsk-Gorod.by