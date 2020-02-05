«Даже самый щедрый мужчина хочет понимать, куда уходят его деньги». 13 фактов про мужчин от Искуи Абалян

Источник материала: Tut.by

Искуи Абалян знает все об оттенках любви. По крайней мере о тринадцати из них точно. Кстати, столько же фактов мы смогли узнать про мужчин, отношения с ними и, конечно, любовь во время интервью с певицей. И если вы еще ищете ответ на вопрос «чего же хотят мужчины?», то вам точно стоит его прочитать.





1. Для меня было удивительным открытием: в тех случаях, когда у женщины обычно включаются эмоции, у отца включалось понимание

Я это осознала, когда стала взрослой. Папа всегда находил какие-то убедительные аргументы, умел поддержать взглядом или с помощью объятий, поэтому мне не приходилось что-то доказывать в споре или в истерике. Именно папа раньше всех понял, что мы с сестрой стали взрослыми и что нас можно от себя отпустить.

Отец всегда был непререкаемым авторитетом. При этом он никогда не был и не пытался быть правильным, идеальным, прекрасно понимал и осознавал все свои недостатки, совершенные ошибки. Он не пытался быть для нас примером — мы этот пример и так видели. Свою любовь он показывал поступками, поведением, отношением. И вот эта его любовь, кстати, и стала для нас с сестрой образцом того, как нужно относиться к своим детям, своей семье.

2. Сильный пол не зависит от гендера. Сильный пол — это сильная личность

Деление на сильный и слабый пол — просто набор слов. Важнее личность человека: наличие или отсутствие у него внутреннего стержня, того, чего он хочет от жизни, какими способами двигается к своей цели. Поэтому «пол» — сильный или слабый — я заменяю на «личность».





3. Мужчина может быть другом. У меня таких — миллион

С раннего детства пацаны стали для меня лучшими друзьями. Ведь они не ноют, не капризничают. И я умею дружить, сохраняя взаимоотношения. То есть у меня вряд ли когда-нибудь дружеское тепло перерастет в любовь.

Одно дело, когда вы дружили с детства, а потом вспыхнули чувства — такое я допускаю. Но чтобы дружить с человеком, быть знакомой с его женой и вдруг влюбиться, бросить свою семью и уйти к нему — это что-то из разряда фантастики.

4. Был один-единственный случай, когда мне хотелось быть похожей на мужчину. А так — не вижу в этом смысла

Как-то в юности я поздно возвращалась с занятий и шла немноголюдной улицей с одним фонарем — страшновато. А так как это была зима — пора года, когда и девушки чаще всего ходят в брюках и каких-то бесформенных куртках, — я решила, что должна двигаться, как парень. Чтобы никто не догадался, что я девчонка, и на меня вдруг не напали. (Смеется.)





5. Соревноваться друг с другом — болезнь нездоровых семей. В хорошей и благодатной семье мужчина будет развиваться, а женщина — самореализовываться. И это будет происходить не без помощи друг друга

В семье у каждого есть свои задачи и обязанности. Так, женщина должна поддерживать своего мужчину, создавать такие условия, чтобы ему хотелось возвращаться домой — место его релакса и отдыха. Она должна правильно направлять его, оберегая здоровье и моральное состояние. Но делать все это не в ущерб себе, продолжая заниматься любимым делом.

Мужчина тоже должен уметь уступать и делать шаг назад, чтобы поставить свою женщину на пьедестал. Поэтому я считаю, что борьба за лидерство в семье — болезнь нездоровых людей. Нужно просто уметь найти баланс в своих отношениях.

6. Не бывает такого, что ты встретил человека — и он для тебя идеальный. Все равно есть то, что для тебя важно — и потому раздражает, и то, чего ты просто не замечаешь

Так, тебе могут сказать: «Слушай, он же в носу ковыряется!». На что ты с удивлением ответишь: «Правда? Никогда не замечала». Просто есть вещи, которые для нас становятся главными в другом человеке, и это делает нас слепыми к каким-то его недостаткам.

Для меня идеальный мужчина — это ответственный и порядочный человек, который своими поступками, а не пустыми обещаниями, говорит о своем отношении к тебе. Также я очень люблю в мужчинах чувство юмора, вкус, способность оставаться ребенком, чистоплотность и доброту.





7. Чего хотят мужчины? Настоящей, искренней и чистой любви, тихой гавани, а не бушующих «итальянских страстей», внутренней гармонии. И я скажу больше: этого хочет любой нормальный человек, независимо от того, мужчина он или женщина

Просто мужчина, как и женщина, должен сочетать в себе несколько ролей: друг, любовник, критик и так далее. Как и женщина должна быть для мужчины женой, любовницей, «легкой» подружкой или девушкой-фейерверком, с которой классно выходить в свет и на которую будут обращать внимание.

Мужчины хотят видеть нас и без макияжа, такой «уютной и домашней», и в вечернем платье. Вообще, они хотят очень много. Наверное, поэтому и встречаются одновременно с несколькими женщинами. Но и мы хотим многого. Ведь, рисуя в голове какую-то модель отношений, мы смотрим на возможности своих мужчин, и только потом делаем выбор.

8. Можно ли любить сразу двоих? Когда наступит момент выбора, ты все равно отдашь предпочтение кому-то одному

Кому-то более важному. И именно к этому человеку, как мне кажется, и будет любовь. То же самое и с созданием семьи, когда у тебя в голове по-другому расставляются приоритеты. То есть сначала я сделаю то, что нужно для семьи, а все остальное может подождать.





9. Муж может быть другом, но абсолютно все ему рассказывать точно не стоит

Потому что не всякая мысль, «заблудшая» в женскую голову, должна быть озвучена. Мужчины видят крону дерева целиком, а мы — каждую веточку и листики на ней. Поэтому чем меньше бесполезной информации, тем лучше. И прежде, чем сказать, нужно думать, что ты собираешься говорить и с какой целью.

Если плохое настроение и хочется, чтобы тебя пожалели — это одно. А когда ты приходишь к мужчине и как другу начинаешь жаловаться на свою подругу, у которой, например, скидка на платье оказалась больше, или нести другую такую же фигню — вот такого не нужно, правда.

Хотя есть мужчины, которым и это может быть интересно. (Смеется.)

10. Пройдя через определенное количество отношений, я поняла, что настоящий мужчина очень четко расчищает вокруг своей женщины пространство, не подпуская к ней сомнительных людей, тех, к кому у него нет доверия

Также любой мужчина, даже самый щедрый, хочет понимать, куда уходят его деньги. И большинство из них получает колоссальное удовольствие, когда видит, что его женщина довольна, что она катается как сыр в масле и что именно он дает ей это состояние.

Поэтому крайне важно, чтобы женщина, которая находится рядом с таким мужчиной, не давала ему никаких поводов для сомнений. Из обожаемой женщины стать просто «никем» можно очень быстро. Ведь если мужчина открывает свою душу и сердце, то опасность он чувствует на огромном расстоянии. Это я тоже поняла очень четко.





11. На творчество меня всегда вдохновляли мужчины. А точнее — состояние влюбленности в них

Но это не значит, что я легкомысленная. Просто влюбленность помогает мне острее уловить и прочувствовать ту или иную музыкальную мысль. Когда я была совсем юной девушкой, то получала огромное удовольствие от того, что люблю. Меня вдохновляло это состояние полета души.

Нравилось мне также и страдать из-за безответной любви — это выливалось в песни. Порой я сама создавала для себя какие-то штуки, которые выбивали меня из привычной колеи и открывали определенный нерв. С годами же я научилась ловить это состояние, сохраняя вокруг штиль. Через воспоминания о каких-то событиях, моментах радости и боли.

12. Разница в возрасте для меня немного больная тема. Ведь когда человек взрослеет, происходят свойственные этому процессы, над которыми он не властен

При этом самое важное, как человек себя ощущает. Чувствует ли он себя уязвленным? Дает ли ему партнер спокойствие в этом вопросе или ты начинаешь замечать увлеченные взгляды в сторону более молодых женщин или юных мужчин? Все очень индивидуально. И когда человек идет на сделку с возрастом, он должен осознавать, к чему это обоих приведет.

Я, например, восхищаюсь парой Пугачева — Галкин. Видя их детей, как они с ними возятся, спокойствие Аллы Борисовны, трепетное отношение к ней и детям Макса, — я вижу счастливую пару из двух состоявшихся в профессии самодостаточных людей, которые вкладывают друг в друга и свою семью всю душу и любовь. И, как мне кажется, — это правильно.





13. Отношения — очень зыбкая «форма». Я могу долго рассказывать, как правильно их строить, но мне кажется, что людям просто нужно набирать воздух и считать до десяти, прежде чем совершить какое-то действие

Также я считаю, что женщина должна быть мудрой, а мужчина — сдержанным. И они оба должны проявлять хоть как-нибудь свои чувства, не стесняться говорить каждый день слова любви, поддерживать друг друга.

С другой стороны, я знаю много пар, которые нечасто говорят друг другу о любви, но когда ты видишь, как они обнимаются, то без слов понимаешь, что это самые близкие и родные друг другу люди. Поэтому правил построения крепких отношений у меня как таковых нет.

Просто, находясь в отношениях, человек должен быть в гармонии с самим собой. Потому что отношения, в которых ты делаешь все «по правилам», но вопреки себе — это утопия.

Ближайший концерт « 13 оттенков любви » Искуи Абалян даст 14 февраля во Дворце Республики.