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Государство продает долю в "Минскгражданпроекте"

05.02.2020 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский облисполком намерен продать в этом году по конкурсу госпакет ОАО «Минскгражданпроект». Сообщается, что сейчас государству принадлежит 24,99% УФ этого акционерного общества. Балансовая стоимость предлагаемых к продаже 9914 акций — 775,5 тыс. рублей.

Рамочные условия конкурса будут предусматривать инвестирование в развитие организации, обеспечение социальных гарантий работникам, создание новых рабочих мест, сохранение профиля деятельности на определенный срок. Окончательные условия продажи будут сформированы с учетом предложений заинтересованных инвесторов.

Не исключено, что госпакетом «Минскгражданпроекта» заинтересуются китайские подрядные организации, с которыми у института налажены отношения.

Финансовая отчетность проектного института говорит о том, что в 2018 году он смог увеличить выручку на 12%, до 7,3 млн рублей. При этом прибыль выросла до 74 тыс. рублей с 4 тыс. годом ранее.

По итогам 2018 года организация выплатила дивиденды в размере 12 копеек за акцию. Таким образом,  в бюджет поступило 1189 рублей. Очевидно, что с точки зрения доходности этот актив не очень интересен государству.
 
 
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Минский облисполком намерен продать в этом году по конкурсу госпакет ОАО «Минскгражданпроект». Сообщается, что сейчас государству принадлежит 24,99% УФ этого...
 
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