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В Иране решили казнить «шпиона ЦРУ»
Источник материала: Партизан
В Иране в ближайшее время приведут в исполнение смертный приговор в отношении местного жителя, осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ.
Об этом пишет MehrNews.
Представитель судебных властей Ирана объявил, что Верховный суд Ирана оставил смертный приговор Амира Рахимпура в силе.
«Рахимпур, шпион ЦРУ, которому очень много заплатили за передачу ядерной информации Ирана американскому разведывательному агентству, был осужден и приговорен к смертной казни», — заявил он.
Он также сообщил, что два других человека, которые работали в благотворительных организациях, были осуждены на 10 лет тюрьмы за шпионаж и на пять лет — за действия, направленные на подрыв национальной безопасности Ирана.
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В Иране в ближайшее время приведут в исполнение смертный приговор в отношении местного жителя, осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ.
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