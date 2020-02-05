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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, 490 человек погибли

05.02.2020 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 5 февраля в Китае число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 324 человека.

Об этом сообщает Интерфакс.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что 490 человек погибли.

За последние сутки погибло 65 человек.

Также сообщается, что в больницах находится 185 тысяч человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.
 
 
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По состоянию на 5 февраля в Китае число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 324 человека.
 
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