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Девушка мечты. Косметологи рассказали, на кого хотят быть похожи женщины

05.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из ведущих клиник красоты показала, на кого хотят быть похожи женщины. На первом месте — актриса Марго Робби. Причем для того чтобы добиться такого результата, можно обойтись и без операций: ведь визажистка звезды уже поделилась своими секретами, рассказывает Medialeaks.ru

Лондонская клиника The Private Clinic — одна из самых известных в области косметологии и пластической хирургии. Недавно ее представители решили выяснить, какие лица кажутся женщинам самыми привлекательными и желанными в 2020 году. Для этого они провели опрос: клиенток попросили назвать звезду, на которую они больше всего хотят быть похожи.


Фото: Reuters

На первом месте оказалась 29-летняя австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Отряд самоубийц» и «Однажды в Голливуде». 18 процентов девушек мечтают о внешности именно этой знаменитости и готовы идти ради нее не только на косметологические процедуры, но и на операции.

15 процентов клиенток The Private Clinic мечтают о лице Анджелины Джоли. Хотя культовой актрисе уже 44 года, люди неизменно считают ее одной из самых красивых женщин в Голливуде.

А на третьем месте с 11 процентами голосов оказалась 38-летняя Меган Маркл. 


Фото: Reuters

Представители The Private Clinic рассказали о исследовании изданию Get The Gloss и пояснили: выбор Марго в качестве самой красивой женщины показывает, как изменились запросы в индустрии. По словам косметологов, раньше большинство клиенток обращались в клинику с просьбами скопировать ту или иную черту лица: например, сделать им губы, как у Рози Хантингтон-Уайтли, или скулы Кейт Мосс.

Но сейчас женщин привлекает Марго Робби, причем «идеальное соотношение» черт ее лица, а не какая-то конкретная особенность. Более того, многие такие пожелания можно выполнить, не прибегая к инвазивным процедурам. В интервью подчеркивается, что «известные высокопоставленные женщины выбирают естественную красоту и сияющую кожу, а не улучшенный внешний вид».


Фото: Reuters

Всего один процент опрошенных женщин хотели бы подражать Ким Кардашьян с контурингом и не очень естественными формами. А вошедшая в топ-3 Меган Маркл как раз славится своей любовью к хайлайтеру, подсвечивающему лицо.

Кстати, визажистка Пати Дуброфф уже поделилась советами для людей, которые хотят выглядеть как Робби.

Женщина уже много лет работает с Марго, Приянкой Чопрой, Рози Хантингтон-Уайтли, и у нее есть свои трюки красоты, которые она использует, чтобы сделать лица девушек сияющими.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от pati dubroff (@patidubroff) 16 Сен 2019 в 5:07 PDT

В интервью с Who What Wear Пати рассказала, какой макияж она делает Марго Робби. По словам визажистки, ее главный секрет — розовый румянец.

«Нанесите розовые кремовые румяна на выступающую часть щек сразу же после нанесения тона. А затем, когда макияж закончен, нанесите сверху хайлайтер и сухие румяна веерной кистью», — рассказывает она.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от pati dubroff (@patidubroff) 31 Июл 2019 в 6:50 PDT

Кроме того, Патти рекомендует наносить по всему веку нейтральные кремовые тени, а на внутреннюю часть века наносит белый или светлый карандаш для глаз, подчеркивая только внутреннюю часть век, чтобы сделать взгляд более открытым и светлым.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от pati dubroff (@patidubroff) 7 Янв 2020 в 6:43 PST

Что касается туши для ресниц и помады для губ, визажистка выбирает для Марго минимализм и естественные оттенки.

 
 
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