"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства













Forbes , такое мнение высказал онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании Apple Стива Джобса. Как сообщает, такое мнение высказал онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании Apple Стива Джобса.





По его мнению, современный человек не в силах «изменить эволюцию за ночь». Ведь если 2,5 миллиона лет человечество ело мясо и овощи, а теперь его хотят за мгновение посадить на диету, то вряд ли из этого может получиться что-то хорошее.





«Да, веганы могут быть абсолютно здоровыми людьми, но им в десятки раз сложнее обеспечивать себе сбалансированное питание, и только единицы делают это правильно. В основном пища веганов — это углеводы без белков и полезных жиров. Словом, если вы все делаете правильно, это прекрасно, но если вы просто не едите большую часть продуктов — вы вредите своему здоровью. Оцените свои силы. И вегетарианство, и веганство — это сложно и дорого. Не вступайте на этот непростой путь только потому, что это модно», — заявил он.