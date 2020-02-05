Быть или не быть «стометровке» на слуцком рынке? Новые подробности

Источник материала: Слуцк Город





Гуляли делегацией по рынку, не могли прийти к общему мнению,а журналиста не пустили в кабинет. Как прошла встреча предпринимателей с директором слуцкого рынка и представителями городской администрации, читайте в материале SlutskGorod.

Сегодня, 4 февраля на собрание предпринимателей с директором слуцкого рынка приехала Жанна Руцкая, заместитель председателя по экономике Слуцкого райисполкома. Вместе с ней были Александр Курак, начальник землеустроительной службы, и Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства, а также представитель МЧС.

Собрание началось в административном здании рынка. Владимир Михалко, директор рынка, категорически отказался от присутствия журналиста в его рабочем кабинете, пояснив тем, что изначально не было подано заявки от SlutskGorod. Хотя о том, что собрание будет, не знали даже сами предприниматели.

Работники рынка рассказали, что происходило за закрытой дверью директорского кабинета.

- О том, что будет собрание, мы не догадывались. Никто не знал [об этом], поэтому уже начали работать. Нам позвонили и пригласили в кабинет директора с оговоркой - только пять человек. Пришлось оставить свой товар на улице в открытом виде. Конечно, за нашими палатками присматривали девочки, которые остались торговать. Мы шли с целью, отстоять наше рабочее место, - рассказывает одна из предпринимателей.

По словам девушки, стороны говорили спокойно, было только пару моментов, когда диалог превращался в спор. Но в целом разговор был цивилизованным.

Перед собранием представители исполкома ознакомились с документацией после чего выяснилось - работали предприниматели действительно незаконно на земле, которая не принадлежит рынку. Поэтому заключить договора с ними не получится.

- Нам дали понять, что мы должны работать там, где скажут: в «дырках» последнего торгового ряда или в месте, куда по пожарным нормам становиться нельзя. Но как же так: вчера Андрей Владиславович сказал, чтобы мы работали здесь на «стометровке» и ничего не боялись, а сегодня совсем другая история, - говорит ещё одна женщина.

Когда диалог с властями перестал быть конструктивным, ипешники предложили всем вместе пройтись по территории и посмотреть предложенные места. В итоге, сделав круг по рынку, делегация из торговцев и администрации вышла к «стометровке», где и продолжилась дискуссия.

Теперь уже сами предприниматели пригласили журналиста SlutskGorod на открытое собрание.





Есть нормы и всё должно быть цивилизовано

В кругу предпринимателей посреди «стометровки» стояли представители власти и директор рынка. Жанна Руцкая говорила с присутствующими:

- Мы вас услышали, но вы на одном стоите и не хотите идти на какой-то компромисс. Вам же не говорят, что власти пытаются лишить рабочих мест предпринимателей. Напротив - мы сами пришли к людям, чтобы вместе принять решение, которое бы всех устроило. Вот мы прошлись вместе и посмотрели. Вас там не устраивает. А вы хотите именно здесь, где «стометровка», - сказала Жанна Леонидовна, делая акцент на последней фразе.

Она отметила так же, что палатки на голом асфальте стоять не должны, что есть определённые нормы и всё должно быть цивилизовано. И добавила, что сегодня такая торговля называется временно выносной.

Кто-то из толпы предложил выделить место там, где торгуют плодоовощной продукцией. На это Владимир Михалко ответил отрицательно, ведь по сути ему попросту нужно будет выгнать сельхозпроизводителей с их мест.

«Стометровка» на земле общего пользования

Рыночники просили, чтобы директор заключил с ними договора. Жанна Руцкая пояснила, что это невозможно, ведь Михалко однажды за это уже заплатил штраф – сделку посчитали незаконной.

- По новым законам, как вы сказали на собрании, земля «стометровки» должна уйти с аукциона. Тогда пусть сегодня директор с нами на каких-то особых условиях заключит договора, - предложила предприниматель Марина Александру Кураку.

- Поймите, мы не можем отвести земли общего пользования директору, потому что они не передаются для других целей. Мы попробуем изучить этот вопрос, возможно на примере других районов. Лично я не против, если бы это было возможно, - ответил он.

- Умоляем вас, войдите в наше положение, у нас дети, нам их кормить нужно! Решите наш вопрос быстрее, - просила одна из предпринимателей.

- У нас у всех семьи, разные жизненные ситуации. Мы не ходим в исполком, не просим льготы, бесплатные квартиры и т.д. Мы приходим и работаем. Давайте как-нибудь вместе, сообща решим эту проблему, - предложила другая.

- После обращения в исполком, власти услышали вашу просьбу. Мы не говорим вам, чтобы вы уходили отсюда. Мы к вам пришли сказать, чтобы вы работали, как раньше. Мы вас услышали, но будем решать вопросы по мере их поступления. А пока работайте, - сказала Жанна Руцкая.

Что предлагали власти и как реагировали торговцы

Александр Курак уточнил, что на территории рынка есть много свободных мест, где могли бы разместиться ипешники. Его слова подтвердил Владимир Михалко – есть 60 свободных торговых боксов.

Однако предприниматели были категорически против, аргументируя тем, что предложенные места больше похожи на дыры между павильонами, и покупатели туда не доходят. Следовательно, торговцы могут потерять в выручке.

Сегодня на «стометровке» стоят 35 предпринимателей, у многих есть по два торговых места. Владимир Михалко может выделить небольшую площадку около магазина «Рябушка». Только там поместятся примерно 25 палаток. Остальным нужно будет искать другие места. Такой вариант предпринимателей также не устроил.

-Соберитесь ещё раз, обсудите сложившуюся ситуацию. Может какие-то ещё места вам покажут. Если не хотеть решать вопрос, то он и не будет решаться, - сказал Александр Курак.





Раньше «стометровка» всех устраивала, а сегодня нет?

Жанна Руцкая сказала, что наболевший вопрос будет прорабатываться. Однако отметила, что диалог получается однобокий, потому как всякое предложение со стороны администрации рынка и города предприниматели рассматривать не хотят.

-Так мы к вам приходили именно за «стометровку» поговорить. Мы к ней за столько лет уже так привыкли, что это, как родной дом наш. Люди с деревень приезжают к нам, они знают, что мы здесь уже 20 лет. Раньше «стометровка» всех устраивала, а сегодня нет? Ну есть же какая то ситуация, есть возможность, чтобы мы смогли и дальше работать, – настаивала одна из женщин.

- Сегодня она («стометровка» - прим.ред.) существует, но её надо узаконить так, чтобы вы могли официально работать. Согласны? - спросила Жанна Леонидовна. – Поэтому мы к вам и пришли. Но давайте не однобоко решать этот вопрос, а вместе. То есть вы со своей стороны подумайте, а мы со своей. И не так, чтобы категорично «нет, только стометровку хочу».

Почему люди не хотят работать в роллетах

Одна из работниц рассказала, что ранее работала в одном из роллетов, которые сейчас предлагает администрация. Но она вынуждена была уйти на «стометровку», потому как выручки там были маленькие. Сейчас, благодаря неплохому заработку, женщина платит аренду за два места, включая пустующий роллет.

Другая работница рассказала, что также пришлось оставить роллет, потому как там торговля совсем не шла. Сейчас в помещении просто хранится товар. Сама предприниматель работает в палатке, и выручки хватает на аренду двух этих мест.

Ещё одна работница вступила в спор с Александром Кураком, утверждая, что сегодня торги сильно упали. Он, в свою очередь, предложил сравнить свою зарплату с её. Что чиновник хотел этим сказать, было не понятно.

- Пойдёмте, постоим со мной вместе хотя бы неделю, и вы посмотрите на всё сами. Я сегодня рынку должна за роллеты деньги, потому что у меня на сегодня просто нечем оплатить аренду.

Владимир Михалко поинтересовался фамилией девушки. И его повеселил тот факт, что из всех предпринимателей только она одна призналась о своей задолженности рынку.

- Заплатите деньги, чтобы не было преследования, - пошутил он, чем вызвал смех окружающих.





Пока работайте, потом разберёмся. Для этого есть власть

Жанна Руцкая ещё раз подчеркнула, что никто не намерен оставить работников «стометровки» без средств к существованию. Кроме того она попросила не нагнетать обстановку и не оскорблять власть, как это было на собрании в администрации рынка.

- Мы вчера пришли к вам за помощью. Пришли почти на коленях к меру города! И он сказал, что решит эту проблему, что «работайте, никто вас не тронет». А вы сегодня уже по-другому говорите, - стали возмущаться женщины. -К нам с утра подходят покупатели, которые готовы раздавать листовки и собирать подписи в нашу поддержку. Чтобы «стометровка» осталась на своём месте.

Жанна Руцкая пояснила, что горисполком не может взять земли общего пользования в свою собственность. Но обещала, что все варианты будут проработаны, чтобы люди не остались без работы и рабочих мест. Но только на законных основаниях, чтобы у каждого на руках был договор.

В конце собрания, когда представители городской администрации ушли, люди попросили директора рынка информировать заранее работников о каких-то изменениях. Ведь сложившаяся ситуация практически переросла в конфликт, что для каждой из сторон оказалась весьма неприятной.

- Я, как руководитель, хочу, чтобы у вас всех была работа, чтобы вы зарабатывали себе, своим семьям, и приносили пользу государству. Вот моя точка зрения. Поймите, я вас не выгоняю, но есть такой порядок. Поэтому пока работайте, потом разберёмся. Для этого есть власть. Если будут какие-то изменения, я буду в курсе и всегда сообщу, - такими словами закончил встречу Владимир Михалко с предпринимателями слуцкого рынка.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by