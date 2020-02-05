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Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения

05.02.2020 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения
Фото из открытых источников

Речь идет о ценах на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц).

Так, цена грамма золота пробы 500 составит 44,33 руб. (ранее - 42,60 руб), 583-й и 585-й проб - 51,86 (прежняя цена - 49,84), 750-й пробы - 66,49 руб. (ранее 63,90 руб.), 900-й пробы - 79,79 руб. (ранее 76,68 руб.).

Стоимость грамма платины 950-й пробы вырастет до 53,38 руб. с 50,82 руб.

Для сравнения: стоимость грамма серебра 875-й пробы снизилась до 0,89 руб. с 0,90 руб., 916-й пробы - 0,93 руб. (ранее 0,94 руб.).

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2020 года. 

Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения
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Соответствующее постановление ведомства от 28 января 2020 года №1 было опубликовано на pravo.by.
 
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