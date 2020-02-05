Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения

Источник материала: Аргументы и факты

Речь идет о ценах на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц).

Так, цена грамма золота пробы 500 составит 44,33 руб. (ранее - 42,60 руб), 583-й и 585-й проб - 51,86 (прежняя цена - 49,84), 750-й пробы - 66,49 руб. (ранее 63,90 руб.), 900-й пробы - 79,79 руб. (ранее 76,68 руб.).

Стоимость грамма платины 950-й пробы вырастет до 53,38 руб. с 50,82 руб.

Для сравнения: стоимость грамма серебра 875-й пробы снизилась до 0,89 руб. с 0,90 руб., 916-й пробы - 0,93 руб. (ранее 0,94 руб.).