Решением Гродненского облисполкома от 20 января 2020 г. № 18 установлены коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем на территории области.
Они зависят от степени благоустройства и места нахождения жилых помещений.
Для Волковыска, Новогрудка, Слонима, Сморгони будет применяться коэффициент 0,3.
Для Гродно – 0,6 и Лиды – 0,4.
Для другие городов и поселков городского типа – 0,2.
Для сельских населенных пунктов – 0,1.
Размер коэффициентов для жилых помещений, в которых отсутствуют горячее, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), центральное отопление, уменьшается на 10 процентов за каждый отсутствующий вид инженерной системы.
Решение вступает в силу с 6 февраля.