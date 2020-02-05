Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского облисполкома от 20 января 2020 г. № 18 установлены коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем на территории области.

Они зависят от степени благоустройства и места нахождения жилых помещений.

Для Волковыска, Новогрудка, Слонима, Сморгони будет применяться коэффициент 0,3.

Для Гродно – 0,6 и Лиды – 0,4.

Для другие городов и поселков городского типа – 0,2.

Для сельских населенных пунктов – 0,1.

Размер коэффициентов для жилых помещений, в которых отсутствуют горячее, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), центральное отопление, уменьшается на 10 процентов за каждый отсутствующий вид инженерной системы.

Решение вступает в силу с 6 февраля.