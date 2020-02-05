Источник материала: Кировец





УЗ «Кировский центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что на территории Кировского района 12 февраля 2020 года специалистами УЗ «Кировская ЦРБ» совместно со специалистами УЗ «Кировский райЦГЭ» будет проводиться информационно­-образовательная акция «Цифры здоровья: артериальное давление, под девизом «Контролируем давление – продлеваем жизнь!» совместно с информационно­образовательной акцией «Уйти от инсульта» по профилактике болезней системы кровообращения, инсультов и инфарктов среди различных категорий населения, в целях повышения грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения (БСК), проблеме инсульта, знаний признаков инсульта и порядка действий при их появлении, необходимости коррекции факторов риска и своевременного прохождения диспансеризации, формирования навыков контроля артериального давления, продвижения здорового образа жизни, а также мотивации на ведение здорового образа жизни населения Кировского района.

Для населения организовано измерение артериального давления, проведение индивидуальных консультаций специалистов по вопросам профилактики БСК, инсультов и инфарктов, распространение информационно­образовательных материалов, дневников артериального давления.

Место проведения акции: Кировский участок почтовой связи могилевского филиала «Белпочта», расположенное по адресу: г.Кировск, ул.Пушкинская, д.19.

Время проведения — с 9.00 до 13.00.

Телефон «горячей линии»: 77­-3­-99 – регистратура районной поликлиники.