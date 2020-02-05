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Ибрагимович попросил натянуть на кресла стадиона Милана футболки с его фамилией

05.02.2020 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович попросил натянуть на кресла VIP-ложи своего стадиона футболки с его фамилией перед матчем Серии А против Вероны.

Как сообщает Sport.Skу, лидер атак «россонери» тем самым хотел, чтобы болельщики чувствовали его присутствие в поединке, который он пропускал из-за дисквалификации.

С этой целью шведский футболист забронировал 28 мест ложи, на кресла которых натянули футболки с его фамилией, 21-м игровым номером и автографом.


Фото: Sport.Skу

Милан не сумел победить Верону в отсутствие Ибрагимовича, сыграв вничью 1:1. Клуб идет на восьмом месте Серии А.

С тех пор, как нападающий стал игроком итальянского клуба, тот не знает поражений в семи матчах во всех турнирах.

По итогам этих поединков в активе Милана пять побед и две ничьи. Ибрагимович пока что забил два мяча.
 
 
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Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович попросил натянуть на кресла VIP-ложи своего стадиона футболки с его фамилией перед матчем Серии А против Вероны.
 
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