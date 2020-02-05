Ибрагимович попросил натянуть на кресла стадиона Милана футболки с его фамилией

Sport.Skу , лидер атак «россонери» тем самым хотел, чтобы болельщики чувствовали его присутствие в поединке, который он пропускал из-за дисквалификации. Как сообщает, лидер атак «россонери» тем самым хотел, чтобы болельщики чувствовали его присутствие в поединке, который он пропускал из-за дисквалификации.





С этой целью шведский футболист забронировал 28 мест ложи, на кресла которых натянули футболки с его фамилией, 21-м игровым номером и автографом.









Фото: Sport.Skу





Милан не сумел победить Верону в отсутствие Ибрагимовича, сыграв вничью 1:1. Клуб идет на восьмом месте Серии А.





С тех пор, как нападающий стал игроком итальянского клуба, тот не знает поражений в семи матчах во всех турнирах.





По итогам этих поединков в активе Милана пять побед и две ничьи. Ибрагимович пока что забил два мяча.