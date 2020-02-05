КГБ раскрыл детали «сахарного дела», из-за которого развернули самолёт: замешан легендарный «гроза коррупции»

Источник материала: KYKY

С момента, когда самолет «Белавиа» по требованию (как оказалось) Александра Лукашенко развернули, а с рейса сняли несколько человек, прошло 12 дней. И наконец в эфире гостелеканала вышло специальное расследование «Сахарная мафия»: благодаря ему выяснились если не все, то многие детали исчезновения директоров сахарных заводов страны – и то, в чем их винят, пишет TUT.by. Рассказываем, что же стало известно.

В эфире «Панорамы» Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ, официально подтвердил, что главы четырех сахарных заводов Беларуси сейчас за решеткой. Это: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

По данным КГБ, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российской коммерческой структуры Кононенко и директору Беларуской сахарной компании Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара.

– Участники группы обеспечили поставки сырья для «Евротарэкса» [предприятие было создано 20 лет назад Городейским и Скидельским сахарными заводами; сейчас поставляет мешки на все сахарные заводы и производит до 22 миллионов таких мешков каждый год], подконтрольного Кононенко, российскому предприятию «Полимир» по завышенной стоимости. Вследствие этого затраты «Евротарэкса» на производство продукции увеличивались, также увеличивалась прибыль «Полимира». Осевшие на счетах «Полимира» денежные средства при помощи российских лжепредпринимательских структур обналичивались и делились между тремя участниками преступной схемы в равных долях, – сказал Константин Бычек.

По его словам, директора оставшихся трех сахарных заводов тоже участвовали в схеме: им причиталось до трех центов за каждый купленный мешок. Заводы отгружали сахар на экспорт Беларуской сахарной компании, большая его часть уходила «подконтрольным посредникам». И затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке.

– За это Кононенко при пособничестве Кириллова [директор Беларуской сахарной компании] передавал директорам заводов взятки от одной до 2,5 тысячи долларов за каждую тонну отгруженной продукции. Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов, – уточнил Константин Бычек. По информации следствия, такой доход составил миллионы долларов. – Номера купюр нами фиксировались, в последующем именно эти денежные средства были обнаружены в ходе проведения обысков у фигурантов уголовного дела, – уточнил Бычек.

Как заявили в КГБ, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 90-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», – прозвучал закадровый голос. Тихиня сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них разыскных мероприятий, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверочных мероприятий и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Последнее поручение для Тихини – не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.

Кстати, два месяца назад Владимир Тихиня ушел в отставку. И стал первым задержанным по «сахарному делу». КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).