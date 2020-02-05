Экс-замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня давал фигурантам «сахарного дела» советы по конспирации

Источник материала: Ежедневник



БелТА

Полковник милиции Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему, сообщил в эфире «Беларусь 1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По информации начальника отдела следственного управления КГБ Беларуси Константина Бычека, Тихиня сообщал сведения о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях, консультировал по соблюдению мер конспирации и зачистки следов противоправной деятельности.

«Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна "Белгоспищепром" неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать», – рассказал следователь.

По словам представителя КГБ, оперативники задержали замначальника ГУБОПиК первым как самого опытного во всей преступной схеме.

«Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) в отношение должностных лиц и по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси – в отношении коммерсантов, дававших взятки. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием", – подытожил Констатин Бычек. За совершенное преступления санкция до 15 лет лишения свободы.