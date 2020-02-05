"Сахарное дело": что удивляет в откровениях Лукашенко и "расследовании" БТ

Сперва подробности широкой публике сообщил глава государства , традиционно выбравший для этого поездку в провинцию. А вечером 4 февраля в программе «Панорама» на телеканала «Беларусь 1» вышло специальное расследование с громким названием «Сахарная мафия», пишет gazetaby.com . , традиционно выбравший для этого поездку в провинцию. А вечером 4 февраля в программе «Панорама» на телеканала «Беларусь 1» вышло специальное расследование с громким названием «Сахарная мафия», пишет





В обоих случаях есть несколько удивительных моментов, заставляющих в очередной раз задуматься об эффективности борьбы с коррупцией в Беларуси. Начнем с добрушских откровений.





— Но что меня больше всего возмутило… Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели, — эти слова Александра Лукашенко напомнили сразу о нескольких коррупционных скандалах последних лет.









Вспомним «дело медиков». Комментируя один его этапов, глава КГБ Валерий Вакульчик отметил, что «от действовавших не один год преступных схем страдала целая отрасль экономики».





После задержания Андрея Втюрина глава государства рассказал, что подозревал своего бывшего начальника охраны еще до назначения в Совбез:





— Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс — иди и работай. Что, заместитель Госсекретаря — плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности.





Иными словами, во всех трех случаях речь идет о продолжительных уголовных историях. Более того, по признанию властей в ряде случаев у них были основания подозревать будущих героев криминальной хроники.





Как отмечается в расследовании «Панорамы», «с определенного момента каждый шаг фигурантов дела фиксировался следствием». В репортаже были продемонстрированы кадры оперативной съемки с пояснением, что «противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах».





— По оперативным данным, незаконный доход исчислялся миллионами долларов. «Сладкий бизнес» ценой разорения собственных предприятий, — констатируют авторы расследования.





Возникает вопрос: почему власти, зная или догадываясь о мутных схемах во всех вышеперечисленных историях, доводили дело до крайности — разорения целых предприятий и создания угроз для целых отраслей? Почему эти дела не пресекались на ранних стадиях, до того, как был нанесен ущерб в миллионы долларов?





Информация к размышлению





— Они, директора, создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, — рассказывал в Добруше глава Беларуси.





Судя по информации следствия, под «прокладкой» имеется в виду Белорусская сахарная компания, учрежденная четверкой белорусских сахарных заводов в 2006-м.





Напомним, сколько лет руководят своими предприятиями фигуранты дела. Директор городейского завода, которому следствие отводит роль организатора аферы с тарой, возглавил предприятие в 1997-м. Николай Прудник работает на слуцком комбинате с 1970-х, стал его руководителем в 2004-м.





Дмитрий Егоров руководил скидельским заводом с 2006-го. Виктор Миронов возглавил Жабинковский сахарный завод в 2008-м.









Почему дело завели именно сейчас?





Как видим, все фигуранты дела руководят своими предприятиями более десяти лет. Большинство из них имеет прямое отношение к основанию Белорусской сахарной компании.





По признанию властей, дело было на контроле спецслужб давно. Так почему именно сейчас скандал вылился наружу, да еще и со спецэффектами — посадкой самолета, драматической паузой и очередной порцией рассказов о миллионных взятках?





Возможно, дело в приближающейся президентской кампании. Но поверит ли целевая аудитория в искренность слов о «подонках, ворующих средь бела дня, пока власти пытаются обеспечить людей зарплатой»?





Вспомним снова «дело медиков», начинавшееся с волн разоблачительных репортажей с кадрами купюр, оружия и дорогих напитков, и закончившееся фактически пшиком.





А еще были дела ЖКХ, работников АПК, «Борисовдрева» и десятков одиночных фигурантов — от руководителей райисполкомов, прокуроров до помощников президента.