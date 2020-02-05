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Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур — Белгидромет

05.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур — Белгидромет

Ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.»Во второй половине текущей недели в Беларуси ожидается похолодание. Для большинства зимующих культур оно угрозу не представляет. При постепенном снижении температуры растения восстанавливают морозостойкость. Кроме того, на полях должен образоваться небольшой снежный покров», — сказали в Белгидромете.

Для определения состояния озимых культур в конце января обособленные подразделения Белгидромета провели их отращивание. Результаты показали, что озимые обладают нормальной жизнеспособностью. В целом по стране около 90% проб озимых зерновых и озимого рапса дали полное отрастание. В остальных пробах этих культур отмечена незначительная изреженность (менее 10% растений), что считается естественной гибелью. Многолетние травы (клевер, люцерна) во всех отобранных образцах отросли полностью.

https://www.belta.by

 
 
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Ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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