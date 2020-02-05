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Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур — Белгидромет
05.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур, сообщили
Для определения состояния озимых культур в конце января обособленные подразделения Белгидромета провели их отращивание. Результаты показали, что озимые обладают нормальной жизнеспособностью. В целом по стране около 90% проб озимых зерновых и озимого рапса дали полное отрастание. В остальных пробах этих культур отмечена незначительная изреженность (менее 10% растений), что считается естественной гибелью. Многолетние травы (клевер, люцерна) во всех отобранных образцах отросли полностью.
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Ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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