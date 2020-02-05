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«Сваты» вернутся. Что известно о седьмом сезоне сериала?

05.02.2020 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Сваты» вернутся. Что известно о седьмом сезоне сериала?
Кадр из фильма

В деревне Дуличи идут съемки сезона сериала «Сваты», одного из самых известных комедийных шоу украинской студии «Квартал 95», которое стало популярным и в Украине, и в России. Судьба у седьмого сезона сложилась не лучшим образом: его несколько раз анонсировали и снова откладывали. Но сейчас вроде всё сложилось, и продолжение «Сватов» снова появится на экранах.

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Что за «Сваты»?

Этот проект начинался как двухсерийный фильм о столкновении городского и деревенского менталитета. Молодые супруги Маша и Максим Ковалёвы по сюжету должны были срочно уехать, а для присмотра за дочерью Женей каждый из них вызвал своих родителей. Приехали и те и другие: родители Маши — Иван и Валентина Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), крепкая крестьянская семья прямиком из деревни, а Юрий и Ольга Ковалевы (Анатолий Васильев и Людмила Артемьева) — представители научной интеллигенции.

Зрителям двухсерийный фильм, который вышел в 2008 году, понравился. У «Сватов» оказались и неплохие телерейтинги. Поэтому через год были сняты ещё две серии, в которых родители Маши и Максима приехали налаживать семейную жизнь своих детей. В том же 2009 году вышел и полноценный 12-серийный сезон — третий в хронологии «Сватов». Всего до 2013 года было отснято шесть сезонов шоу. Режиссером почти всех эпизодов был бывший игрок КВН Андрей Яковлев (недавно вышла еще одна его комедия — «Папик»). В ролях были заняты и знаменитые актеры: например, Ольга Аросева (она играла прабабушку Жени) и Владимир Зельдин (прадед Жени).

Со временем «Сваты» превратились в целую франшизу: были сняты «Новогодние сваты» с участием многих звезд российской и украинской эстрады, спин-офф «Байки Митяя», выходило кулинарное шоу «Сваты у плиты» и даже мультсериал «Сватики».

Что было с седьмым сезоном «Сватов»?

Шестой сезон сериала вышел в 2013 году, тогда создатели (а одним из продюсеров был нынешний президент Украины Владимир Зеленский) объявили о закрытии проекта. Возможно, они были правы: за 5 лет герои сериала прожили весьма солидный отрезок своей придуманной жизни, кто-то даже умер, а кто-то (например, Женя) — повзрослел, да и противопоставлять город и деревню бесконечно нельзя, потому что в конечном итоге они найдут точки соприкосновения и конфликт себя исчерпает.

Но поклонники сериала заваливали авторов «Сватов» письмами, в которых требовали продолжения. В любом виде, главное, чтобы актеры были те же самые. Это было нелегко.

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Что будет в седьмом сезоне?

Точно можно утверждать лишь то, что отснятый в 2017 году материал был забракован, а сценарий переписан: в него добавили новые сюжетные линии и новых героев. Но и старые персонажи остались. Так, съемки идут в доме, в котором в фильме живут Иван и Валентина Будько (их снова играют Добронравов и Кравченко). Кроме того, будут сцены, в которых покажут молодость этой пары, как сообщает Kp.Ru. Юного Ивана сыграет Виктор Добронравов — сын Федора Добронравова.

В одной из ролей — заведующего домом культуры Палыча — появится российский актер Михаил Трухин («Улицы разбитых фонарей», «Ивановы-Ивановы»).

Съемки седьмого сезона «Сватов» планируется завершить летом 2020 года. В эфир он выйдет, скорее всего, либо в конце этого года, либо в начале следующего. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси начались съемки седьмого сезона «Сватов». Продолжение комедийного сериала может быть показано уже в этом году.
 
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