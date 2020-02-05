Пренебрежение правилами безопасности судоводителями маломерных судов может привести к смерти

Источник материала: Полесская правда



Нынешняя теплая зима предоставила возможность судоводителям маломерных судов продолжить сезон рыбной ловли по открытой воде.

В связи со сложившимися погодными условиями Государственная инспекция Пинского участка ГИМС напоминает, что при выходе на воду судоводители должны уделять повышенное внимание особенностям эксплуатации судов в данный период года.

При выходе на воду в утренние часы, возможно обмерзание судна с образованием скользких поверхностей на бортах и сланях днища судна, что является одной из причин падения за борт судоводителей или лиц находящихся на судне. Возможно образование кромки тонкого льда у берегов водоемов, малозаметного при волнении, способного повредить борт или днище лодки.

Относительно благоприятные погодные условия чередуются с туманами и усиленным ветром, часто с минусовой температурой, что наряду с потерей видимости в направлении движения, приводит к значительному обмерзанию корпуса судна и потере его ходовых и эксплутационных качеств, приводящих к повреждению и опрокидыванию судов.

Одним из обязательных условий при нахождении на судне является наличие надетого и застёгнутого спасательного жилета у всех членов экипажа.

Падение за борт в это время года приводит к непоправимым последствиям, если помощь оказывается позднее чем через 15-20 минут. Человек теряет возможность самостоятельно двигаться в воде, дальнейшее пребывание там неподготовленных людей приводит к инвалидности или к смертельному исходу. Категорически запрещается выходить с маломерных судов на непроверенный пешнёй лед и проверять его крепость ударом ноги. Употребление алкоголя приводит к ещё более тяжёлым последствиям, т.к. человек в состоянии алкогольного опьянения не способен правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять иногда единственное правильное решение.

Пренебрежение такими правилами привело к трагическим последствиям, произошедшим на озере Освейском Вернедвинского района Витебской области, где 15 и 20 января текущего года в сложных погодных условиях погибли четыре человека.

Напоминаем, что к эксплуатации допускаются суда прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию и классификацию, годные по своему техническому состоянию (прошедшие техническое освидетельствование) и имеющие соответствующее данному судну комплектацию и оснащение. К управлению судном с двигателем мощностью более 5 лошадиных сил допускаются лица, достигшие 18 лет и имеющие удостоверение на право управления таким судном. По вопросам работы ГИМС можно обращаться по телефонам: 8-0165-61-86-49, +375-29-179-11-71.

В.А. Мачихин,

госинспектор Пинского участка.

В.П. Данилович,

главный специалист СОФ ГСЧС и ГО Пинского ГРОЧС.