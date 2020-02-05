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Пренебрежение правилами безопасности судоводителями маломерных судов может привести к смерти
05.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При выходе на воду в утренние часы, возможно обмерзание судна с образованием скользких поверхностей на бортах и сланях днища судна, что является одной из причин падения за борт судоводителей или лиц находящихся на судне. Возможно образование кромки тонкого льда у берегов водоемов, малозаметного при волнении, способного повредить борт или днище лодки.
Относительно благоприятные погодные условия чередуются с туманами и усиленным ветром, часто с минусовой температурой, что наряду с потерей видимости в направлении движения, приводит к значительному обмерзанию корпуса судна и потере его ходовых и эксплутационных качеств, приводящих к повреждению и опрокидыванию судов.
Одним из обязательных условий при нахождении на судне является наличие надетого и застёгнутого спасательного жилета у всех членов экипажа.
Пренебрежение такими правилами привело к трагическим последствиям, произошедшим на озере Освейском Вернедвинского района Витебской области, где 15 и 20 января текущего года в сложных погодных условиях погибли четыре человека.
Напоминаем, что к эксплуатации допускаются суда прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию и классификацию, годные по своему техническому состоянию (прошедшие техническое освидетельствование) и имеющие соответствующее данному судну комплектацию и оснащение. К управлению судном с двигателем мощностью более 5 лошадиных сил допускаются лица, достигшие 18 лет и имеющие удостоверение на право управления таким судном. По вопросам работы ГИМС можно обращаться по телефонам: 8-0165-61-86-49, +375-29-179-11-71.
В.А. Мачихин,
В.П. Данилович,
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