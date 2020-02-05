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В Украине зарплату министров привяжут к средней по стране, а премии урежут

05.02.2020 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зарплату украинских министров, их заместителей и других высоких чиновников привяжут к средней зарплате по стране. Ограничат и премии: они не будут превышать размер одного оклада. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы договорились о том, что зарплата министра, замминистра, других высоких чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместилелей будет в диапазоне от трех до пяти зарплат. И нужно прекратить выплаты по 200−400% премий — максимальная премия будет не больше одного оклада, — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства такую идею одобрил.

— Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней зарплате по стране, и если она увеличивается, то у всех, а если уменьшается, то и у чиновников тоже, — отметил Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук также напомнил, что информация о зарплатах руководства Кабинета министров остается публичной и публикуется ежемесячно. Известна и зарплата самого Владимира Зеленского.

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В начале января в Украине разгорелся скандал из-за слишком высоких премий министров в декабре. У некоторых из них премия превысила оклад в несколько раз. Высокие выплаты чиновникам объясняли необходимостью борьбы с коррупцией во власти, а также тем, что часть этих денег составляют премии и различные надбавки.

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Зарплаты высоких чиновников в Украине по-прежнему публикуются каждый месяц.
 
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