Источник материала: Новости Волковыска

2 февраля около 18 часов 27-летний житель Волковыска находился на мини-рынке по улице Горбатова. В этот день молодой человек решил приобрести подарок своей матери на день ее рождения. Парень подошел к цветочному павильону и собрал букет из 17 роз общей стоимостью 114 белорусских рублей.

Через некоторое время к покупателям подошел продавец и попросил расплатиться за цветы. В ответ на это молодой человек побежал, не расплатившись за товар. Мужчина попытался его догнать, однако сделать этого не вышло. Сообщение об открытом хищении имущества поступило от него в Волковысский РОВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность молодого человека, совершившего открытое хищение имущества. 4 февраля он был задержан сотрудниками милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление.