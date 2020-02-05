На трассе М5 Renault насмерть сбил велосипедиста, который ехал по переходу

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами легковушки под Жлобином, сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельная авария произошла в ночь на 5 февраля. Установлено, что 31-летний водитель Renault двигался по трассе М5 Минск — Гомель и на 190-м километре дороги сбил 31-летнего велосипедиста, который ехал по обозначенному знаками и разметкой пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.