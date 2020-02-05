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Провезти наличные через границу станет сложнее: происхождение денег надо подтвердить

05.02.2020 11:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как пояснили в Государственном таможенном комитете Беларуси, новое требование касается не только наличных денег, но и чеков, векселей и ценных бумаг, сообщает newsbel.by.

На границе надо будет предоставить банковские документы о снятии средств со счета, проведении конверсии, полученном кредите, чтобы подтвердить происхождение задекларированных денег. Можно также предоставить документы о проведенных гражданско-правовых сделках (договоры дарения или наследования).

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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