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Провезти наличные через границу станет сложнее: происхождение денег надо подтвердить
Источник материала: Myfin
Как пояснили в Государственном таможенном комитете Беларуси, новое требование касается не только наличных денег, но и чеков, векселей и
На границе надо будет предоставить банковские документы о снятии средств со счета, проведении конверсии, полученном
Источник: Myfin.by
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