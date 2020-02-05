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Официальная версия: неподкупный опер за деньги консультировал сахарных директоров

05.02.2020 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как утверждается в "расследовании" БТ, экс-замначальника ГУБОПиК, полковник милиции Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за вознаграждение страховал преступную группу и ее схему.



Об этом сообщил в эфире «Беларусь 1» начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По информации начальника отдела следственного управления КГБ Беларуси Константина Бычека, Тихиня сообщал сведения о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях, консультировал по соблюдению мер конспирации и зачистки следов противоправной деятельности.

«Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна "Белгоспищепром" неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать», – цитирует следователя ej.by

По словам представителя КГБ, оперативники задержали замначальника ГУБОПиК первым как самого опытного во всей преступной схеме.

«Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) в отношение должностных лиц и по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере) УК – в отношении коммерсантов, дававших взятки. 

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием", – подытожил Констатин Бычек. 

За совершенное преступления санкция до 15 лет лишения свободы.



Милицейская пресса называла его "легендарным борцом и грозой воров в законе", "звездой уголовного сыска", и кристально чистым опером. 

Он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х: таким как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

Неужто профессионал такого уровня даже не почувствовал, что "запахло жареным". Ведь коль ему столько лет "платили" за "консультации", он сразу же после отставки мог улететь куда-нибудь на Канары, а почему-то сидел в Беларуси и ждал, когда за ним придут.
 
 
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Как утверждается в "расследовании" БТ, экс-замначальника ГУБОПиК, полковник милиции Владимир Тихиня имел отношение к коррупционной схеме в сахарной отрасли. Он за...
 
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