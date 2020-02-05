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Фигуранты «сахарного дела» получали взяток на сотни тысяч долларов
05.02.2020 11:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем Белорусской сахарной компании Кирилловым, а также представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур, - сообщает
Схема работала следующим образом: четыре завода отгружали экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам.
«За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение в размере от $1 до $2,5 за каждую тонну отгруженной продукции», - рассказал Константин Бычек.
Общий незаконный доход исчислялся миллионами долларов.
По данным телеканала, в прошлом году суммарный «минус» четырех сахарных заводов в Жабинке, Скиделе, Городее и Слуцке достигал 200 млн руб.
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Информация о размере взяток по резонансному делу была озвучена на телеканале "Беларусь 1".
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