В Минске заработает приложение с расписанием и временем прибытия маршруток

Источник материала: Tut.by

Расписание столичных маршруток можно будет узнать в мобильном приложении. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».

Через приложение пассажиры смогут узнать расписание маршруток, их пути следования, примерное время прибытия.

Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал, что сервис запустят в тестовом режиме примерно через неделю.

— До 1 мая оно будет работать в тестовом режиме. Пользователям (как пассажирам, так и перевозчикам) предложим высказывать свое мнение об этом продукте на нашем сайте. Если будут замечания, будем дорабатывать, — отметил Шкуратов.

Пока узнать расписание и ориентировочное время прибытия маршруток можно только в специальном разделе на сайте «Столичного транспорта и связи».