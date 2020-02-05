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В Минске заработает приложение с расписанием и временем прибытия маршруток
Источник материала: Tut.by
Расписание столичных маршруток можно будет узнать в мобильном приложении. Подробности сообщает агентство «
Через приложение пассажиры смогут узнать расписание маршруток, их пути следования, примерное время прибытия.
Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал, что сервис запустят в тестовом режиме примерно через неделю.
— До 1 мая оно будет работать в тестовом режиме. Пользователям (как пассажирам, так и перевозчикам) предложим высказывать свое мнение об этом продукте на нашем сайте. Если будут замечания, будем дорабатывать, — отметил Шкуратов.
Пока узнать расписание и ориентировочное время прибытия маршруток можно только в
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Через приложение пассажиры смогут узнать расписание маршруток, их пути следования, примерное время прибытия.
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