Будущая Skoda Octavia RS iV: официальные изображения

Источник материала: Tut.by

До дебюта нового поколения Skoda Octavia в версии RS осталось меньше месяца — машину покажут 3 марта на выставке в Женеве. А пока чехи засветили внешность грядущей новинки.





Впрочем, первые официальные рисунки «заряженной» Octavia сильно запоздали, поскольку снимки автомобиля в Сети появились еще в конце января. Впрочем, тогда подлинность фотографий, раздобытых пользователями чешского форума OctaviaClub, не была подтверждена, но теперь, сравнив их с официальными скетчами, можно сказать, что в распоряжении энтузиастов оказались фирменные изображения новой Octavia RS, которая будет доступна в двух вариантах кузова — лифтбек и универсал.





Напомним, что топ-версия Octavia впервые станет гибридной — более того, речь идет о первой «заряженной» Skoda с бензоэлектрической установкой. Она будет развивать 245 лошадиных сил и совместит «четверку» 1.4 TSI, 6-ступенчатый «робот» со встроенным электромотором и батарею емкостью 13 кВтч с возможностью подзарядки от внешнего источника (на одной электротяге Octavia RS iV сможет проехать до 55 км).





От обычных Octavia «горячая» версия будет отличаться обвесом с более агрессивными на вид бамперами и элементом диффузора сзади, зачерненной решеткой радиатора, укрупненными воздухозаборниками и колесами увеличенного диаметра. Не исключено, что у новой «эрэски» останется и стандартный вариант с двухлитровым турбомотором без электрического довеска, но официального подтверждения этому пока нет.

Все подробности о топовой Octavia, включая сроки рыночного дебюта, появятся позже.