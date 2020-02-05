ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущая Skoda Octavia RS iV: официальные изображения

05.02.2020 12:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До дебюта нового поколения Skoda Octavia в версии RS осталось меньше месяца — машину покажут 3 марта на выставке в Женеве. А пока чехи засветили внешность грядущей новинки.


Впрочем, первые официальные рисунки «заряженной» Octavia сильно запоздали, поскольку снимки автомобиля в Сети появились еще в конце января. Впрочем, тогда подлинность фотографий, раздобытых пользователями чешского форума OctaviaClub, не была подтверждена, но теперь, сравнив их с официальными скетчами, можно сказать, что в распоряжении энтузиастов оказались фирменные изображения новой Octavia RS, которая будет доступна в двух вариантах кузова — лифтбек и универсал.


Напомним, что топ-версия Octavia впервые станет гибридной — более того, речь идет о первой «заряженной» Skoda с бензоэлектрической установкой. Она будет развивать 245 лошадиных сил и совместит «четверку» 1.4 TSI, 6-ступенчатый «робот» со встроенным электромотором и батарею емкостью 13 кВтч с возможностью подзарядки от внешнего источника (на одной электротяге Octavia RS iV сможет проехать до 55 км).


От обычных Octavia «горячая» версия будет отличаться обвесом с более агрессивными на вид бамперами и элементом диффузора сзади, зачерненной решеткой радиатора, укрупненными воздухозаборниками и колесами увеличенного диаметра. Не исключено, что у новой «эрэски» останется и стандартный вариант с двухлитровым турбомотором без электрического довеска, но официального подтверждения этому пока нет.

Все подробности о топовой Octavia, включая сроки рыночного дебюта, появятся позже.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До дебюта нового поколения Skoda Octavia в версии RS осталось меньше месяца - машину покажут 3 марта на выставке в Женеве. А пока чехи засветили внешность грядущей новинки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Они вернулись победителями. Каменичи Осиповичский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика