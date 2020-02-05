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«Панику поднимать не будем». Гайдукевич и Рачков прокомментировали учения НАТО на границе с Беларусью

05.02.2020 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнения по поводу учений НАТО в непосредственной близости от границ Беларуси высказали гости программы «В обстановке мира» на СТВ.

Они ответили на ряд вопросов ведущего Игоря Марзалюка. Как нам к этому относиться – настороженно, ненастороженно? Что для нас эти учения в сегодняшней геополитической ситуации значат?

«Панику поднимать не будем». Гайдукевич и Рачков прокомментировали учения НАТО на границе с Беларусью

Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы неоднократно говорили, что мы настороженно к этому относимся. Президент про это говорил. Почему? Ничего хорошего в том, что наращивается военное присутствие и проводятся учения прямо у наших границ, для нас нет.

Панику поднимать, паниковать, как некоторые наши соседи, когда у нас какие-то учения проходили мы, конечно, не будем. Но то, что мы должны свою боеспособность, свои вооруженные силы постоянно тренировать… Между прочим, сейчас проходит проверка боеспособности нашей армии – я уверен в ней, в нашей армии – что тоже очень неслучайно, кстати.

Поэтому, на мой взгляд, такая позиция должна быть: настороженность; четкий международный посыл, что не надо наращивать военное присутствие, не надо каких-то дополнительных боевых единиц у наших границ, мы никому не угрожаем. А с другой стороны – укрепление своей боеспособности. Потому что прекрасно знаем, что бывает, если этим не заниматься. Вот и все.

«Панику поднимать не будем». Гайдукевич и Рачков прокомментировали учения НАТО на границе с Беларусью

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делаем и национальной безопасности:
Если внимательно изучить стенограмму пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств, выступления нашего Президента, то мы заметим, что тематика безопасности была в центре внимания переговоров. И в том числе звучала и тема отношений Беларуси с НАТО. Поэтому, конечно же, любые учения – это не только тренировка вооруженных сил, но и определенный внешнеполитический сигнал.

Поэтому соглашусь, что те боевые проверки, которые сейчас идут в Вооруженных Силах Республики Беларусь, наверное, связаны не только с тем, что назначен новый министр обороны. Но и, наверное, это своеобразный сигнал Республики Беларусь, наше отношение к тому, что готовятся в будущем к проведению таких же учений вблизи наших границ.

Тем не менее, хочу вернуться к тому, что сейчас между Беларусью и Соединенными Штатами идет конструктивный доверительный диалог. Я думаю, что эта тональность, атмосфера, которая создана и развивается в двухсторонних отношениях, позволит как обсуждать самые сложные вопросы, так и принимать выверенные решения по ним.

«Панику поднимать не будем». Гайдукевич и Рачков прокомментировали учения НАТО на границе с Беларусью

Также эксперты размышляли над следующими вопросами. Как Кремль отреагировал на окончание «ледникового периода» между Минском и Вашингтоном? Почему женщины не хотят становиться многодетными мамами? Как государство готово поддержать молодых родителей?

«Женщина у нас должна и работать, и рожать, и за мужчиной ухаживать». Здесь подробнее.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Олег Гайдукевич, Сергей Рачков
 
 
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Новости Беларуси. Мнения по поводу учений НАТО в непосредственной близости от границ Беларуси высказали гости программы «В обстановке мира» на СТВ. Они ответили...
 
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