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Неожиданно. БелАЗ выводит на рынок технику для обслуживания аэропортов

05.02.2020 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БелАЗ готовится вывести на рынок обновленный модельный ряд техники для обслуживания аэропортов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

"Прежде всего это касается аэродромных тягачей. Машины серии БелАЗ-7427 для буксировки самолетов со взлетной массой до 600 т прошли заводские и эксплуатационные испытания. Они полностью соответствует техническим требованиям IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта). И по сравнению с предыдущим поколением современные аэродромники получили абсолютно новую компоновку и целый ряд привлекательных для потенциального заказчика технических решений", - отметили в пресс-службе.

С 6 по 7 февраля БелАЗ представит обновленную технику специального назначения на 7-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2020 в Москве.

На предприятии также рассказали, что сейчас идет сборка аэродромного тягача для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 150 т (БелАЗ-54010). Проектируется машина для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 260 т (БелАЗ-64020), которая в перспективе полностью заменит серийно выпускаемую модель БелАЗ-74212.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.
 
 
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БелАЗ готовится вывести на рынок обновленный модельный ряд техники для обслуживания аэропортов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания...
 
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