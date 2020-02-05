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«Её где-то надо и отрефлексировать». Бузовский рассказал, как читает книгу Маркса

05.02.2020 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ Игорь Бузовский.

Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Я для себя открыл, что можно не только читать, но и слушать.

Поэтому у меня одна книга дома, вторая – в машине. По дороге на работу я слушаю. Одна из книг, которую сейчас читаю – «Карл Маркс: Мировой дух». Это книга, над которой я фактически сейчас работаю. Потому что ее непросто читать, ее где-то надо и отрефлексировать. Потому что это интересный посыл на все исторические события.

Люди в материале: Игорь Бузовский
 
 
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ – Игорь Бузовский. Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете? ...
 
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