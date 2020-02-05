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«Её где-то надо и отрефлексировать». Бузовский рассказал, как читает книгу Маркса
Источник материала: СТВ
Гость программы
Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете?
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ – Игорь Бузовский. Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете? ...
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